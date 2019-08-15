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Göçükten çıkıp rektörü olduğu üniversiteyi "üst lig"e taşımak istiyor

Marmara Depremi'nde kızıyla 8 saat göçük altında kalan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, yıllar sonra rektörü olduğu, binalarının yüzde 40'ı depremde yıkılan, kalanları ise hasar gören Kocaeli Üniversitesinin "araştırma üniversitesi" olması için çalışıyor- Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü:- "Bundan sonra araştırma üniversitesi olup bir tık 'üst lig'e çıkmak istiyoruz. Bu uzun soluklu bir yol. Burası bizim için aidiyet duygusu oluşan bir üniversite"

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
Göçükten çıkıp rektörü olduğu üniversiteyi "üst lig"e taşımak istiyor

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evi yıkılan ve kızıyla 8 saat göçük altında kaldıktan sonra kurtarılan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, yıllar sonra rektörü olduğu, binalarının yüzde 40'ı depremde yıkılan, kalanları ise hasar gören Kocaeli Üniversitesinin (KOÜ) "araştırma üniversitesi" olması için çalışma yürütüyor.

Prof. Dr. Hülagü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Körfez ilçesindeki evinin yıkılması sonucu kızıyla 8 saat göçük altında kaldı.

Enkazdan yaralı halde çıkarılan Hülagü, tedavisinin ardından bölgedeki prefabriklerde hekim olarak görev yaptı.

Hülagü, Marmara Depremi'nde binalarının yüzde 40'ı yıkılan, kalanları ise hasar gören, 12 personelin hayatını kaybettiği KOÜ'ye 18 Kasım 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Hülagü, KOÜ'nün "araştırma üniversitesi" olması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Varto ve Düzce depremlerini de yaşadı

Rektör Prof. Dr. Hülagü, Marmara Depremi'nde üniversitenin birçok binasının yıkıldığını, Derince'deki eğitim ve araştırma hastanesinin hasar gördüğünü ve prefabriklerde hizmet verdiklerini söyledi.

Depremde üniversitenin eğitim bloklarının yaklaşık yüzde 40'ının yıkıldığını ifade eden Hülagü, o süreçte maddi hasarın dışında duygusal olarak da travmalar yaşadıklarını vurguladı.

Hülagü, depremde Körfez ilçesi Tütünçiftlik'teki evinin yıkılması sonucu kızıyla 8 saat göçük altında kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kaburgalarım kırıldı, tendonum koptu. Eşim çok ağır yaralandı ve ameliyat oldu. Kızım 5 yaşındaydı. Kucağımdaydı, yanımızda yeğenim vardı. Depremi çok ağır yaşadık. Savaşta bombalanmış bir şehir gibiydi. Enkazdan çıkınca etrafa baktım, inanamadım. Çok acılı günler yaşadık, sevdiklerimizi kaybettik. Üniversitemizden 12 hem öğretim üyesi hem de rektörlük personelimizi kaybettik."

Çocukken 1966 Varto Depremi'ni ve 12 Kasım Düzce Depremi'ni de yaşadığını anlatan Hülagü, deprem deneyimlerinin gelecek kuşaklara iyi aktarılması gerektiğini vurguladı.

- "Üniversite adeta orta ölçekli bir Anadolu kenti haline geldi"

Üniversitenin eğitim öğretimine ara vermeden deprem sürecini atlattığını belirten Hülagü, o dönemki rektör Prof. Dr. Baki Komsuoğlu'nun çabaları sonucu Umuttepe Kampüsü'nün kurulduğunu söyledi.

Hülagü, şu anda 5 bin 500 dönümlük büyük bir kampüs oluştuğunu aktararak, 18 fakülte, 22 meslek yüksekokulu, 4 yüksekokul, birimler ve enstitüleriyle üniversitenin adeta orta ölçekli bir Anadolu kenti haline geldiğini kaydetti.

Öğrenci sayılarının, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle 70 bine ulaştığını kaydeden Hülagü, şöyle konuştu:

"Tıp Fakültesi hastanemiz yapıldı, 10 şiddetinde bir depreme karşı ayakta kalacak bir yapısı var. Üniversitemize ciddi yatırım yapıldı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Türk milleti asil bir millettir. Zor günlerde bir araya gelmeyi iyi biliyoruz. Zorluklar beraberce aşıldı.

Üniversitemiz şu anda çok iyi bir konuma geldi. Bundan sonra araştırma üniversitesi olup bir tık üst lige çıkmak istiyoruz. Bu uzun soluklu bir yol. Burası bizim için aidiyet duygusu oluşan bir üniversite. KOÜ'nün 'araştırma üniversitesi' olmasını arzuluyorum. Üniversitemiz iyi yolda. Bu memlekete ve millete borcumuz var, çalışmak zorundayız."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
  1. 17 Ağustos Marmara Depremi
  2. gölcük depremi
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli Üniversitesi
  5. Prof. Dr. Sadettin Hülagü

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