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Göçük alanındaki yaralar sarılıyor

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar’da önceki gün yol kenarındaki istinat duvarının çökmesi sonrasında iki araç göçük altında kaldı, apartman sakinleri tahliye edildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:36
Göçük alanındaki yaralar sarılıyor

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar’da önceki gün yol kenarındaki istinat duvarının çökmesi sonrasında iki araç göçük altında kaldı, apartman sakinleri tahliye edildi. Torbalı Belediyesi tarafından mağdur aileler otellere yerleştirilirken, ekipler enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.


Önceki gün Ayrancılar Mahallesi’nde 7 katlı apartmanın önündeki istinat duvarının çökmesiyle bazı daireler zarar gördü. Park halindeki bir otomobil ile motosiklet göçük altında kaldı. Torbalı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir ekipleri, enkaz kaldırma bugün itibariyle başladı. Torbalı Belediyesi, tahliye edilen apartman sakinlerinden bazılarını otelde ağırladı. Diğer daire sakinleri ise Ayrancılar bölgesinde bulunan yakınlarına gitti.



Çalışma başladı


Salı günü istinat duvarının kayması sonucu apartman sakinleri can havli ile kendilerini dışarı attı. İki aracın göçük altında kalmasının ardından iki dairenin dış bölümünün de zarar görmesiyle apartman kullanıma kapatıldı. Torbalı Belediyesi bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Enkaz kaldırılacak


İstinat duvarının çökmesinin ardından yapılan incelemeler sonrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ekipleri ve Torbalı Belediyesi ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Burada doğalgaz, su ve kanalizasyon hatlarının bulunduğunu, bu hatların değişmesi gerektiğini söyleyen Ali Yakupoğlu, çalışmaların yapılabilmesi için öncelikle enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanması gerektiğini belirtti. Yaptıkları incelemelerde binanın kolonlarında hasar oluşmadığını gördüklerini aktaran Ali Yakupoğlu, "Kolonlarda herhangi bir hasar yok ama bilirkişiler de inceleme yapacak. Yarın enkazın tamamen kaldırılacağını tahmin ediyorum. Ardından da istinat duvarı yapılacak. Bina kullanılacak halde getirildikten sonra yeniden teslim edilecek" dedi.



“Yaralarımızı sarıyoruz”


Torbalı Belediyesi ekipleri çalışmaların son gününe kadar mağdur aileleri otelde ağırlayacak. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgan, “Yaşanan olayla ilgili bir kişinin burnunu kanamaması bizler için en büyük mutluluktu. Mağdur olan vatandaşlarımızın rahat konaklamaları için gerekli lojistik desteği sağladık. Bölgede çadırlar kurduk ve önlemlerimizi aldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak adımlar attık. Yaraların bir an önce sarılıp vatandaşlarımızın evlerine güvenli dönmesi için mesai zamanı gözetmeksizin çalışmalarımızı hızlı şekilde sürdürüyoruz. İnşallah bu gibi olaylar bir daha yaşanmaz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:36
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