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Aktüel Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı!
Aktüel

Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı!

Van'ın Edremit ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 00:45:00 -
Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı!

Van-Edremit'te düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nadir Özdemir'in (43) kullandığı 06 CEV 566 plakalı kapalı kasa kamyonet, Gürpınar-Gevaş kara yolu üzerindeki Köprüler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, güvenlik korucuları, bekçi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Özdemir'in ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

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