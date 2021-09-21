Göçmenleri nehre süren polislere soruşturma

Münübe Yılmaz

Teksas'ta Meksika sınırından gelen göçmenleri at sırtında dizginlerini savurarak Rio Grande Nehri'ne süren polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Gümrük ve sınır korumadan sorumlu silahlı federal polis konumundaki ABD Sınır Devriyesi (USBP) mensuplarının ABD'deki kölelik dönemini hatırlatan zulümleri ile ilgili İç Güvenlik Bakanlığı soruşturma açarken, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkaş, ‘federal sınır polisinin nehirden göçmen geçişini idare etmeye çalıştığı’ savunmasını yapsa da ‘göçmenlere kötü muamele iddialarını soruşturacaklarını’ duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise “Görüntülerden bazılarını gördüm. Tam bağlamını bilmiyorum. Hangi bağlamın bunu uygun hale getirebileceğini hayal edemiyorum. Ek ayrıntılara haiz değilsem de bu görüntüleri gören hiçkimsenin kabul edilebilir veya uygun olduğunu düşüneceğini sanmıyorum.” dedi. Del Rio’yu Meksika’nın ABD sınırındaki Ciudad Acuña bölgesine bağlayan yerde kamp kurmuş ABD'ye girmek için bekleyen 13 bin Haitili göçmenin sığınma başvurularının incelenmesinin ardından ABD tarafından uçaklarla Haiti’ye gönderecekleri açıklandı.