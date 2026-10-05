Göçmenleri Avrupa'ya kaçıran örgütte FETÖ bağlantılı kişiler tespit edildi: 14 gözaltı

Türkiye, Yunanistan ve Fransa'da faaliyet gösteren, düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçişine yardımcı olduğu tespit edilen suç örgütünün üyesi 14 şüpheli, Fransa makamlarıyla koordineli düzenlenen operasyonla 5 Ekim'de yakalandı. Örgüt içerisinde FETÖ ile bağlantılı kişilerin de bulunduğu tespit edildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik çalışmalarda 6,4 kilogram altın ile 162 bin avro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçişini organize eden suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Fransa makamlarıyla koordineli yürütülen çalışmalarda, örgütün Türkiye yapılanmasının göçmenlerin sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yürütülen iletişimin tespiti, fiziki takip, PTS incelemeleri ve mali analizler sonucunda şüphelilerin göçmen sevk organizasyonlarında aktif rol aldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin toplanması ve aktarılmasında görev üstlendikleri belirlendi.

İstanbul dahil 3 il ile Fransa'da eş zamanlı operasyon

Ekipler, çalışmaların ardından İstanbul'un da aralarında bulunduğu 3 il ile Fransa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu.