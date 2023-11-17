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Gündem Göçmen Merkezi'nde gerginlik: İki gurup arasında tartışma yaşandı
Gündem

Göçmen Merkezi'nde gerginlik: İki gurup arasında tartışma yaşandı

Yeniakit Publisher
2023-11-17 15:40:00 -
Göçmen Merkezi'nde gerginlik: İki gurup arasında tartışma yaşandı

Merkezde bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine merkeze, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, göçmen koordinasyon merkezinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile gerginlik büyümeden sona erdi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Bodrum Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre merkezde bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine merkeze, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay büyümeden sonlandırıldı. Tartışma sırasında bir göçmen ise kısa süreli baygınlık geçirdi. Ekiplerin olay yerinde müdahale ettiği göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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