Göçmen kaçakçısı kıskıvrak yakalandı

Muratlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 kaçak göçmen yakalanırken, onları kaçıran şüpheli ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Muratlı’nın Arzulu ile Hanoğlu mahalleleri arasında yaşandı. Gece saatlerinde devriye görevi yapan jandarma güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu iki aracın içerisinden toplam 43 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Aralarında Somali, Pakistan, Bangladeş ve Mısırlıların bulunduğu 43 mülteci ile 1 organizatör, ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakolu’na götürüldü. Karakolda yapılan işlemlerinin ardından kaçakların Kayı’daki İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği öğrenildi.

Organizatör olduğu tahmin edilen şüpheli M.S. ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.