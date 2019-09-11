0553 313 94 23

Göçmen kaçakçısı kıskıvrak yakalandı

Muratlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 kaçak göçmen yakalanırken, onları kaçıran şüpheli ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:52
Göçmen kaçakçısı kıskıvrak yakalandı

Muratlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 kaçak göçmen yakalanırken, onları kaçıran şüpheli ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Muratlı’nın Arzulu ile Hanoğlu mahalleleri arasında yaşandı. Gece saatlerinde devriye görevi yapan jandarma güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu iki aracın içerisinden toplam 43 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Aralarında Somali, Pakistan, Bangladeş ve Mısırlıların bulunduğu 43 mülteci ile 1 organizatör, ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakolu’na götürüldü. Karakolda yapılan işlemlerinin ardından kaçakların Kayı’daki İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği öğrenildi.


Organizatör olduğu tahmin edilen şüpheli M.S. ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşkale Belediyesi’nden aşure ikramı
    1. Aşkale Belediyesi’nden aşure ikramı
    2. Mustafa Cengiz: “Rodrigues’in parasını..
    3. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    4. Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
    5. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    6. "Azerbaycan yeni iş birliklerine açık"
    7. Trafik Jandarma ekiplerinden okul..
    8. "Cumhurbaşkanımız bir ilke imza attı"
    9. Kupada Manisa derbisinde gülen taraf..
    10. Bir çanta mutluluk
    11. Çalıştıkları fabrikadan 10 tonluk ham..
    12. Toyota, Sakarya MTB Cup'ın resmi..
    13. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    14. Milli Savunma Bakanlığı:"Suriye’nin..
    15. PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist..
    16. “Facebook’un Librası gelişmekte olan..
    17. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    18. GÜNCELLEME - İİT, Netanyahu'nun..
    19. Öğretmenlere yönelik genel trafik..
    20. Bahçeli'den ABD'ye rest: Sabrımızı..
    21. Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri..
    22. Devrek’te KOBİ’lerin Finans Erişimi..
    23. Baş dönünce ne yapılır?
    24. Lübnan'daki Türkmenlerden Türkiye'ye..
    25. 11 Eylül'ün yıl dönümünde Trump'tan..
    26. Emekli sandığı ölüm yardımı nasıl..
    27. Kahramanmaraş’ta yaşlılara hemşire..
    28. Muş'un Şenyayla kırsalında İl Jandarma..
    29. Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 21..
    30. Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi’nde..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...