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Dünya Göçmen çırağı için açlık grevinde
Dünya

Göçmen çırağı için açlık grevinde

Fransa’nın doğusundaki Besançon kentinde bir fırıncı, Gine asıllı çırağının sınır dışı edilmemesi için açlık grevi yapmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:30:00 -
Göçmen çırağı için açlık grevinde

RFI’nın haberine göre, Besançon’da 24 yıldır fırıncılık yapan Stephane Ravacley, yanında bir buçuk yıldır çırak olarak Gine asıllı bir genci çalıştırıyor. Ravacley, Suriye ve İtalya üzerinden Fransa’ya gelen yardımcısının yaşı küçük olduğu için ülkeye kabul edildiğini ve kendisine iş bulunduğunu belirtti.

Ancak 2 Ocak’tan itibaren 18 yaşını dolduracak çırağının sınır dışı edilmesinin söz konusu olduğunu aktaran Ravacley, yaşı küçüklerin önce ülkeye kabul edilip sonra buradan gönderilmesini anlamadığını söyledi. Fırıncı, mesleği öğretmek için genç çırak bulmakta zorlandığını aktararak, iyi iş yapan Gineli çırağının sınır dışı edilmemesi için imza kampanyası başlattığını ve açlık grevine gitme kararı aldığını ifade etti.

Fransa’da Macron yönetimi, göçmenlere yönelik ırkçı ve ayrımcı tutumlarıyla bilinirken, PKK yandaşlarına ise ülkenin her yerinde imtiyazlar tanıyor.

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