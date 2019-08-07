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Göçlerle birlikte Transkültürel hemşireliğin önemi artıyor

Farklı kültürdeki bireylere bakım verme gereksiniminden ortaya çıkan ve giderek artan göçlerle birlikte öneminin daha çok hissedildiği “Transkültürel Hemşirelik” ile ilgili Avrupa Birliği desteğiyle Türkiye’den İstanbul Aydın Üniversitesi, Belçika’dan Antwerp Üniversitesi, İspanya’dan San Jorge Üniversitesi ve Portekiz’den Portalegre Politeknik Enstitüsü ortak eğitim programı düzenliyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:52
Göçlerle birlikte Transkültürel hemşireliğin önemi artıyor

Farklı kültürdeki bireylere bakım verme gereksiniminden ortaya çıkan ve giderek artan göçlerle birlikte öneminin daha çok hissedildiği “Transkültürel Hemşirelik” ile ilgili Avrupa Birliği desteğiyle Türkiye’den İstanbul Aydın Üniversitesi, Belçika’dan Antwerp Üniversitesi, İspanya’dan San Jorge Üniversitesi ve Portekiz’den Portalegre Politeknik Enstitüsü ortak eğitim programı düzenliyor.


Giderek artan göç hareketi özellikle sağlık hizmetini etkiliyor. Sağlık çalışanlarının da farklı kültürlere ait bireylere hizmet verebilmesi ihtiyacı doğduğu için çalışmalar ve eğitimler düzenlenmeye başlandı. “Hemşirelik bakımında kültürel evrensellik ve kültüre özgülük sağlayan, farklı kültürlerin karşılaştırmalı araştırma ve analizi üzerine temellenen, sağlık, hastalık, bakım, inanç ve değerlere saygılı bir şekilde, dünyada alt kültür ve kültürlerindeki farklılıkları analiz eden ve karşılaştırmalı çalışma üzerine odaklanan hemşireliğin bir kolu veya alt dalı” şeklinde tanımlanan Transkültürel Hemşirelik için de “Transkültürel Hemşirelik Eğitim Programı” başladı.


Hemşirelerin farklı kültürleri tanıyarak sağlık bakım kalitesinin arttırılması ve sağlık çalışanlarının göçmenlere yönelik eğitilmesini, eğitim programlarının eksikliğini gidermeyi amaçlayan AB destekli Erasmus+ KA2 projesi Transkültürel Hemşirelik Eğitim Programı, İspanya San Jorge Üniversitesi koordinatörlüğünde Portekiz’den Polytechnic Institute of Portalegre, Belçika’dan Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen ve Türkiye’den İstanbul Aydın Üniversitesi’nin (İAÜ) katılımıyla 01.09.2018 tarihinde başlamış olup 31.08.2021’de tamamlanması planlanıyor. Toplam dört yıl süren programda katılımcı okulların öğrencileri her yıl katılımcı bir başka okulu ziyaret ederek değişim programından yararlanacaklar.



’Eğitim için el kitabı da hazırlıyoruz’


Proje hakkında bilgi veren Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kömürcü, “Bu projenin temel amacı Transkültürel hemşirelik konusunda bu dört ülkenin eğitiminde bunun önemini kavratmak, verilen sağlık hizmetine ve topluma yansıtmak. Bu nedenle her yıl dört ortak ülkenin altı öğrencisi ve iki öğretim elemanına yaz okullarında birer hafta eğitim vermek, konu ile ilgili araştırmaları yapmak, bilimsel toplantılarda sunmak, el kitabı hazırlamak gibi faaliyetler içermektedir. Öğrencilerin farklı ülkelerin öğrencilerini, onların eğitimlerini ve kültürlerini tanımalarının yanı sıra kendi kültür ve eğitimleri hakkında paylaşımda bulunmaları, İngilizcelerini geliştirmeleri için iyi bir olanak olmuştur. Proje koordinatörleri yılda en az iki kez bir araya gelerek yapılan çalışmaları paylaşmaktadır” şeklinde konuştu.



’Transkültürel çalışmalara en çok Türkiye’de ihtiyaç var’


Prof. Dr. Kömürcü, “Transkültürel Hemşirelik dünyadaki tüm ülkeler için önemli olduğu kadar ülkemiz için daha çok önem kazanmıştır. Günümüzde göçler nedeniyle hizmet verdiğimiz hastalarımızın sayısı giderek artmaktadır. Onların bizden beklentilerini karşılayabilmek ve iyi bir bakım hizmeti verebilmek için Trans kültürel Hemşireliğin önemini daha iyi içselleştirmemiz gerekmektedir. Bizim öğrenciler ve öğretim elemanlarımız için bu proje güzel bir olanak sunmaktadır. Bizde keyifle çalışmaları yürütmekteyiz. Dünyanın her yerinde bu hizmette zorluklar var, bir standart söz konusu olmamakla beraber gereksinimler doğrultusunda sürekli iyileştirmeler için birçok çalışmalar yapılmaktayız. Projenin kapanış toplantısı 31.08.2021 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesinde yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:52
  1. kültür
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