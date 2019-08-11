0553 313 94 23

Göçerler bayramı yaylalarda geçiriyor

Havaların ısınmasıyla sıcak illerden Bitlis'teki yaylalara gelerek hayvancılık yapan göçerler, Kurban Bayramı'nda da zorlu doğa koşullarına rağmen günlük mesailerine devam ediyor- Göçerlerden Habib Keşli:- "Sabah kalkıp namaz kıldık. Birbirimizin bayramını kutladık. Aileler kurbanlarını kesti. Bayramlaşma bittikten sonra yine çalışmaya devam ediyoruz"

11 Ağustos 2019 Pazar 14:50
Göçerler bayramı yaylalarda geçiriyor

BİTLİS (AA) - Havaların ısınmasıyla sıcak illerden Bitlis'teki yaylalara gelen göçerler, Kurban Bayramı'nı da yaylalara kurdukları çadırlarda geçiriyor.

İlkbaharda Siirt'ten kente gelerek yüksek kesimlerdeki yaylalarda çadır kuran göçerler, bayram ve özel günlerde de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ederek geçimlerini sağlıyor.

Bu yıl Kurban Bayramı'nı kentteki Duap Yaylası'na kurdukları 7 çadırda karşılayan göçerler, bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesti.

Kent yaşamından, teknolojik imkanlardan uzaklaşan göçerler, kısa süren bayramlaşmanın ardından yayladaki günlük işlerini yapmaya devam etti.

Göçerlerden Habib Keşli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbaharda geldikleri yaylada 4 ay kaldıklarını söyledi.

Doğal ortamda beslenen küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri sütten peynir yaparak sattıklarını belirten Keşli, "Devlet olmazsa bizler buralarda yaşayamayız. Tek işimiz hayvancılık. Bununla geçimimizi sağlıyoruz. Bugün de kalkıp namaz kıldık. Birbirimizin bayramını kutladık. Aileler kurbanlarını kesti. Bayramlaşma bittikten sonra yine çalışmaya devam ediyoruz. Bayram da olsa gece gündüz dağlardayız, çalışıyoruz." dedi.

Metin Keşli de 4 ay boyunca yayladan ayrılamadıklarını ifade ederek, "Bayram olmasına rağmen yaylada çalışmaya devam ediyoruz. Koyunların her gün sağılması gerekiyor. İşleri erteleme şansımız yok. O nedenle bayramlarda, özel günlerde sürekli çalışmak zorundayız." dedi.



















Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:50
  1. Bitlis
  2. göçer
  3. Kurban Bayramı
  4. kutlama
  5. yayla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri tam kadro sahada denetimde
    1. İçişleri tam kadro sahada denetimde
    2. Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü
    3. Bakan Akar: "Kıbrıs’ta, Doğu..
    4. Uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan..
    5. 3 gün boyunca iz süren adam, hırsızı..
    6. Göçerler bayramı yaylalarda geçiriyor
    7. Bayramın tatilinin ilk iki gününde..
    8. Avrupa futbolunda Kurban Bayramı..
    9. Adı Galatasaray ile anılan Topal'dan..
    10. Aziziye’den hep destek tam destek
    11. Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye..
    12. İhsaniye Mahallesindeki 40 çocuğa..
    13. Romanya’da hükümet karşıtı protesto
    14. Vali Öksüz’den şehitlik ve polis..
    15. Çocukların "Arefelik" leri Başkan..
    16. İHH’den Batı Balkanlar’da kurban bağışı
    17. Antalya’da termometre çıldırdı,..
    18. (Özel) İstanbullular Adalar..
    19. 104 yaşındaki Mustafa dede gençlere..
    20. Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık..
    21. Konya’da kaçan boğa güçlükle..
    22. Vali Yardımcısı Büyüker’den hastalara..
    23. Sabiha Gökçen'de 2019 yılının rekoru..
    24. Vali Okay Memiş, Bayram Namazı sonrası..
    25. BM : Yemen’de 40 sivil öldü, 260 sivil..
    26. "Galatasaray'ı yenerek Denizli'ye..
    27. Kontrolden çıkan otomobil yön..
    28. Haliliye’de 50 bin adet kurban atık..
    29. Anne ve bebeği trafik kazasında..
    30. Gazze'de bu sabah şehit edilen genç..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?