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Göçerler arıcılığa büyük zarar veriyor

Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, "Göçerler arıcılığa zarar veriyor" dedi.

09 Haziran 2019 Pazar 12:09
Göçerler arıcılığa büyük zarar veriyor

Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, "Göçerler arıcılığa zarar veriyor" dedi.


Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, yaz aylarında göçerlerin Ardahan’a getirdikleri küçükbaş hayvanların meralara büyük zarar verdiğini söyleyerek, "Küçükbaş hayvanın ağız yapısı küçük olduğu için meralara daha fazla zarar veriyor. Ayrıca bitki floramıza da çok zarar veriyor. Bu nedenle Valiliğimizin almış olduğu’Meraların korunması’ kararını kurumum adına destekliyorum" şeklinde konuştu.


Kış aylarında kışlatmayı Artvin ilinde geçirdiklerini söyleyen Evliyaoğlu, "İklim şartlarının düzelmesiyle birlikte bal sezonumuza tekrar ilimize geliyoruz" dedi.


Önceki yıllarda Ardahan’daki meraların göçerlere kiraya verildiğini ve bunun sonucunda meraların tahribe uğradığını ve bu nedenle Ardahan Valiliğinin almış olduğu ’Meraların korunması’ kararının doğru bir karar olduğunu, kararın da arkasında durduklarını söyleyen Evliyaoğlu, "Geçmiş yıllarda ilimizde bulunan meraların kiraya verilmesinden dolayı bal verimimiz çok düşüktü. Ama bu yıl il valiliğimizin almış olduğu karar ile meralarımız bu yıl kiralanmadı. Küçük bal hayvanın arıya büyük zarar verdiğinive ağız yapısının küçük oluşundan dolayı otladığı yerdeki otları kökünden kazıdığı için bitki azalmasına neden oluyor. Bu nedenle hem polen toplamada hem de bal toplamada biz arıcılar olarak büyük zarar görüyorduk. Ve ilimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği son dönemlerde geliştiği için elimizde bulunan meralar ancak çiftçilerimize yetiştiği için, arıcılar olarak bizler ve çiftçilerimiz, yani gerçek sahipleri meralardan yararlanacaktır. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan göçerler de bundan sonra ilimize gelmeyecekler. Çünkü meralarımız ancak mevcut çiftçilerimize yetiyor. Bizim göçerlere verecek veya kiralayacak meralarımız yoktur. İl valiliğimizin almış olduğu bu karar da il genelinde arıcılarımız için çok iyi olacak. Alınan bu kararın sonucunda meralarımız kiralanmadığı için bal verimimiz yüksek olacaktır" diye konuştu.


Evliyaoğlu ayrıca, "Bal veriminin tamamen doğa şartlarına endeksli olduğundan dolayı verimin olumlu geçmesini umut ediyoruz ve inşallah arıcıların yüzü gülecektir" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:09
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