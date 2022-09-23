Göçebe Oyunları heyecanı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Fatih Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Dünya Göçebe Oyunları Komite Başkanı Hakan Kazancı ve yetkililer katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde 29 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında İznik’te yapılacak oyunlara 102 ülkeden 3 bin sporcunun katılım göstermesi bekleniyor.

Organizasyonda marka olduk

Kasapoğlu, şunları söyledi: “Geçtiğimiz aylarda Konya’da 55 İslam ülkesini bir araya getirdik. Bununla birlikte yine bu ay gerçekleşecek 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları, oyunlar tarihinde milat olacak. Bundan sonra bu marka da yoluna daha güçlü devam edecek. Heyecanlı ve mutluyuz. Son 8-10 yıllık süreçte geleneksel sporlar çok aşama kat etti. Gençliğin, halkın bu ilgisi ve sağlanan imkanlar Türkiye’nin her anlamda olduğu gibi liderliğini öncülüğünü ortaya koydu.”

Kültürümüz için çalışıyoruz

Bilal Erdoğan da, şöyle konuştu: “Dünyada geleneksel sporların güçlenmesi, popülerleşmesi dünyanın kültürel zenginliğinin spor üzerinden bir katkıda verilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde 2017 yılından beri geleneksel sporlardaki gelişmeler de takdire şayan. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 1 tane varken şu anda 4 ayrı federasyon geleneksel sporları destekliyor. Bu anlamda biz neden bu işlerle uğraşıyoruz neden geleneksel spor ve oyuncuların yetişmesine önem veriyoruz. Çünkü dünyada bir kültürel yeknesaklığa doğru güçlü bir gidiş varken dünyanın artık unutulmaya yüz tutmuş birçok renklerini kültürlerini bunların içinde mutfakları sayabiliriz yabancı dilleri, folkloru, el sanatlarını sayabilirsiniz. Bunların yitip gitmesi dünyanın kaybı ve zararına düşüncesiyle biz dünyadaki bu zenginlikleri yaşatmak, korumak sokaklara, mahallelere, oyun alanlarına yeniden indirmek için çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz.”