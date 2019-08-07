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Göç İdaresinden İstanbul’dan Osmaniye’ye gönderilen 600 düzensiz göçmenin işlem yapılmadan serbest bırakıldığı iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir siyasi partinin Niğde il başkanının, bazı internet haber sitelerinde yayınlanan, “sınır dışı edilmek üzere İstanbul’dan Osmaniye’ye gönderilen 600 düzensiz göçmenin işlem yapılmadan serbest bırakıldığı” iddiasına ilişkin açıklama yayımladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:20
Göç İdaresinden İstanbul’dan Osmaniye’ye gönderilen 600 düzensiz göçmenin işlem yapılmadan serbest bırakıldığı iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir siyasi partinin Niğde il başkanının, bazı internet haber sitelerinde yayınlanan, “sınır dışı edilmek üzere İstanbul’dan Osmaniye’ye gönderilen 600 düzensiz göçmenin işlem yapılmadan serbest bırakıldığı” iddiasına ilişkin açıklama yayımladı.


Osmaniye Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilen 600 sığınmacının 24 Temmuz 2019 tarihinde hiçbir işlem yapılmadan sokağa salındığı iddiasının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bir siyasi partinin Niğde il başkanının, bazı internet haber sitelerinde yayınlanan, ’sınır dışı edilmek üzere İstanbul’dan Osmaniye’ye gönderilen 600 düzensiz göçmenin işlem yapılmadan serbest bırakıldığı’ iddiasına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili konsolosluklardan ve büyükelçiliklerden gerekli belgeler temin edilerek düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezlerine sevki sağlanmakta ve sonrasında geri gönderme işlemleri başlatılmaktadır. Bu kapsamda, Osmaniye Geri Gönderme Merkezi’nden de çoğunluğu Afganistan ve Pakistan uyruklu birçok düzensiz göçmen, işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine geri gönderilmektedir. Osmaniye Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilen 600 sığınmacının 24 Temmuz 2019 günü hiçbir işlem yapılmadan sokağa salındığı iddiası asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca, Geri Gönderme Merkezlerinde yürütülen iş ve işlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:20
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