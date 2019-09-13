Göç eden İdliblilere AFAD’dan yardım eli

Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göç eden İdliblilere bir yardım eli de AFAD’dan geldi.

Esad rejimi ve Rusya tarafından önceki hafta bombalı saldırılara maruz kalan İdliblilerin güvenli bölgelere göçü, kentte ateşkes ilan edilmesine rağmen 2 haftadır sürüyor. Suriye’nin İdlib kentinde yapılan bombalı saldırıların ardından evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göç eden İdliblilere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri erzak yardımında bulunuyor. AFAD ekipleri, güvenli bölgelerde yaşayan İdliblilerin durumlarını tespit ederek, gıda yardımlarını gerçekleştiriyor.

Battaniye ve çarşaflardan çadırlar kuruyorlar

Güvenlik tehdidi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce İdlibli, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç ediyor. Ellerinde çadır bulunmayan İdlibliler, battaniye, çarşaf ve kilimlerle kendilerine çadırlar kuruyor. Türk Kızılayı ve AFAD ekipleri, zor durumda kalan İdliblilere gıda ve su yardımında bulunuyor.