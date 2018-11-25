Göbekten yağ aldırarak kurtulunmuyor

Karın veya göbekte biriken yağların sebebi genetik, metabolik veya hormonal faktörler olabiliyor. Eğer kanda insülin hormonunun fazlalığı ve insüline cevapsızlık ile seyreden “insülin direnci sendromu” olan “kronik stresli” ya da “metabolik sendromlu” biriyseniz, otuzlu yaşlar sonrasında karın çevrenizin yavaş yavaş genişlemesine şaşırmayın. Eğer karın çevrenizde yağlanma ile birlikte yüzde yuvarlaklaşma, ensede yağ birikimi, karın ve kalçada kırmızı-mor çatlaklar meydana gelmişse bir Kuşing (Cushing) hastalığı veya sendromundan kuşkulanmak gerekiyor.

Böbrek üstü bezinin stres hormonu kortizolü fazla miktarda üretmesi sonucu oluşan bu sorun yüksek dozda ya da uzun süreli kortizol kullanımı durumunda da ortaya çıkabiliyor.

Orta yaşlarla birlikte belirginleşen karın ve bel çevresi yağlanması erkeklerde testestoron azalması (Andropoz), kadınlarda östrojen kaybı (Menopoz) ile de ortaya çıkabiliyor.



Ancak herhangi bir hormonal veya metabolik sorun olmadan da karın ve göbek çevresinde yağlanma ortaya çıkabileceğini bilmek gerekiyor. Bu durum çoğu defa genetik kökenli oluyor.

Alkolün karın yağlarını artırdığı biliniyor.

Nasıl tedavi edilecek?

Karın çevresinde biriken yağlardan sosyetenin “Liposuction“, “Lipoliz” veya “Mezoterapi” dedikleri usuller gibi geçici çözümlerle kurtulabileceğinizi düşünmeyin. Denerseniz hem ağrılı bir işleme katlanmış, hem de paranızı kaptırmış olursunuz.

Karın yağlarını cerrahi olarak aldırmak belki 300-500 gramdan geçici olarak kurtulmanıza ve birkaç aylık geçici bir görüntüye sahip olmanıza yardımcı olsa bile kilo sorununuzun çözümüne hiçbir yarar sağlamaz.

Karın bölgesi yağlarını azaltmanın yolu öncelikle onu oluşturan nedeni tedavi etmekten geçiyor. Hormonal eksikliklerin giderilmesi, kortizol fazlalığı, insülin yüksekliği gibi problemlerin kontrol altına alınması, kronik stresin önlenmesi gerekiyor.

Bütün bunların dışında bir miktar günlük kalori kısıtlaması yapmak da etkili. Diyeti mutlaka egzersiz-aktivite çalışmaları ile desteklemek gerekiyor.

En etkili yağ eritici düzenli egzersizdir

Karın bölgesi yağlarını azaltmada en etkili egzersiz her gün yapılan 30-35 dakikalık sıkı tempolu yürüyüşlerdir.

Biraz spor yapma alışkanlığınız varsa mekik çekmek de yararlı olacaktır..