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Göbeklitepe’den sonra gözler Karahan Tepe’de

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Göbeklitepe’den sonrakazı çalışmaları başlayacak olan Karahan Tepe ile ilgili Kazı Başkanı Prof.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:02
Göbeklitepe’den sonra gözler Karahan Tepe’de

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Göbeklitepe’den sonrakazı çalışmaları başlayacak olan Karahan Tepe ile ilgili Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Arslan ve Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ ile bir araya geldi.


Medeniyetlerin başkenti ve Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’nin çağdaşı olduğu tahmin edilen Karahan Tepe’de arkeolojik kazılar başlıyor. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında yapılacak olan Karahan Tepe’deki arkeolojik kazı çalışmalarının en az Göbeklitepe kadar eski olduğu ve ilgi uyandıracağı bekleniyor. Kazı çalışması öncesi Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Arslan ve Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ ile bir araya gelerek her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.



Beyazgül, insanlık tarihi yeniden şekillenecek


Kazı çalışmalarının sonucunu merakla beklediklerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, "İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, bizi ziyaret ederek Tek Tek Dağları’nda bulunan Karahan Tepe’de kazı yapacaklarını belirttiler. Bizden destek istediler ve bizde gereken desteği vereceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Göbeklitepe’den daha eskisi olursa o da Urfa’da olacak demiştik. Şimdi Karahan Tepe’deki kazıların sonuçlarını merakla bekliyoruz. İnanıyorum ki daha eskisi de ortaya çıkacak ve insanlığın geçmişini yeniden ele alacağız. Şimdiden Şanlıurfa’mıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.


Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da, "Şanlıurfa günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesi neolitik döneme denk gelen kültürleriyle dünyada bilinen bir yer. Burayı taçlandıran yer Göbeklitepe. Ama önümüzdeki günlerde Göbeklitepe’nin çağdaşı olan Karahan Tepe’de kazılara başlıyoruz. Göbeklitepe’den elde ettiğimiz bilgileri derinleştirip arttıracağını umuyoruz. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımı Zeynel Abidin Beyazgül’ün desteğini talep ettik ve kendisi de her anlamda destek olacaklarını belirtti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni keşiflerle karşılaşacağız" şeklinde konuştu.


Öte yandan Karahan Tepe’de 40 gün sürecek olan arkeolojik kazı, Bakanlar Kurulu izinli uluslararası kazı olma özelliğini taşıyor. Alanda yapılan jeomanyetik taramalarda 30 civarında öbek ve 250 civarında stele tespit edildi. Yapılacak arkeolojik kazılardan çıkacak sonuçların en az Göbeklitepe kadar ilgi uyandıracağı bekleniyor. Şanlıurfa için önemli olan bu arkeolojik kazıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin destek vereceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:02
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