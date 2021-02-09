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Gündem Göbeklitepe'deki gizemli monolit 'kayboldu'
Gündem

Göbeklitepe'deki gizemli monolit 'kayboldu'

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada yaklaşık 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blokun (monolit) kaldırıldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 09:15:00 -
Göbeklitepe'deki gizemli monolit 'kayboldu'

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blokla ilgili sorular halen cevabını bulamadı.

Blokla ilgili araştırmalar sürerken, sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı.

Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü.

Blokun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.

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