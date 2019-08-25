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Göbeklitepe’de havacılık şöleni

Haliliye Belediyesi ve Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şube Başkanlığı işbirliği ile 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde Şanlıurfa’da bir ilk olan Göbeklitepe Havacılık Şöleni düzenleniyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:18
Göbeklitepe’de havacılık şöleni

Haliliye Belediyesi ve Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şube Başkanlığı işbirliği ile 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde Şanlıurfa’da bir ilk olan Göbeklitepe Havacılık Şöleni düzenleniyor.


Hazırlıklarına başlanan havacılık şöleni, Haliliye’de unutulmaz izler bırakması beklenirken, aynı zamanda çocuklara da havacılık eğitimi için yeni bir yol haritası çizerek, kariyer planlamalarında da yol gösterecek. Şanlıurfa’da havacılık kültürünün gelişmesi adına bir araya gelen iki kurum işbirliği ile hizmetler gibi eğlencede de uçuşa geçilecek.


Maket uçak yapım eğitiminin yer alacağı havacılık şöleninde ayrıca 2 gün boyunca katılımcılara rengarenk balon gösterileri, balon seyahati, Motorlu Yelkenkanat, paraşüt gösterileri, model uçak yarışması ve drone gösterileri gibi birçok renkli etkinlik de yer alacak. 2019 Göbeklitepe yılı etkinlikleri kapsamında planlanan etkinlikler için çalışmalar geçtiğimiz günlerde başladı. Şanlıurfa bu defa dünyaya adını Göbeklitepe ev Haliliye’nin gökyüzünde süzülen ismi ile duyuracak. Unutulmaz anların yaşanacağı şölen için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise, daha önce yapılmamış, hem eğlenilen, hem öğrenilen hem de tanıtan farklı etkinliklerle Şanlıurfa’yı buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:18
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