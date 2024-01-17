Göbek yağlarını eriten tarçın çayı : Almak için iyi bir avantaj! Her geçen gün tam anlamıyla kilo kaybediyoruz
Hem sağlığımızı hem de görüntümüzü olumsuz etkileyen göbek yağlarından kurtulmak için diyet ve egzersizin yanında bazı bitkisel yöntemlerden de faydalanabiliriz. Kullanması tavsiye ediliyor. Göbek eriten bitkisel çaylar bu konuda size tam destek olacaktır. Bugün sizlere zayıflamaya etkisi kanıtlanmış tarçın ile hazırlayacağınız göbek eriten tarçın çayı tarifi vereceğim.
Göbek eriten tarçın çayı nasıl hazırlanır?
Malzemeler
1 adet çubuk tarçın veya bir buçuk tatlı kaşığı toz tarçın
Bir bardak sıcak su
1 adet poşet çay
Bir çay kaşığı bal
Hazırlanışı
Kaynayan suya tarçın ve çay atıp 5 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Süzerek ün içerisinde İstediğiniz bir zaman diliminde 1 çay barak adet tüketin. Afiyet olsun.
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