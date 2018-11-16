Göbeği eritmenin şifresi



Kilo vermek öncelikle "irade meselesi"dir. Tıpkı alkolü ve sigarayı bırakmada olduğu gibi.. İrade sahibi insanlar alışkanlıklarının üstesinden çok kolay gelirler. İradesi zayıf olanlar da binbir bahane uydurup, kendi kendilerini aldatırlar. Yine de irade sahibi insanların beraberinde yapmaları gerekenler vardır. Mesela spor yapmak en azında yürümek gibi. Bu arada bazı karışımları içmenin de faydası olabiliyor.

Healthy Food Style’da yazılanlara göre yağ yakımını hızlandıran sadece dört farklı malzemeyle bir dakika içinde hazırlanabilen bir içecek var.

Maydanozun kalorisi düşük ve içerisinde antioksidan, vitamin ve mineral barındırıyor. Üstelik şişkinliğinizi de alıyor.



Limon vücudunuzdan toksinleri atıyor ve yağ yakımına yardımcı oluyor.

Elma sirkesinde bulunan asetik asit de yine yağ yakımını hızlandırıyor. Ayrıca sizi tok tutarak daha az yemek yemenizi sağlıyor.

"Bioscience, Biotechnology and Biochemistry”de yayınlanan bir çalışmada Japonya’da yapılan bir deneyden bahsediliyor. Deneyde yer alan kişilerin yarısı elma sirkesi içmiş yarısı ise içmemiş.

İçenlerin bel çevresinde içmeyenlere oranla daha az yağ oluştuğu belirlenmiş.

3 yemek kaşığı doğranmış maydanoz, 1 limon, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 400 ml su işinizi görecek.

Suyu kaynatın doğranmış maydanozların üstüne dökün ve 3-5 dakika bekletin. Limonu sıkın ve elma sirkesiyle beraber karışıma ekleyin.

Sonra bekleyin ve ılık halde için. Afiyet olsun.