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Teknoloji

Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Görünce sakın şaşırmayın

Yeniakit Publisher
2024-07-05 14:21:00 -
Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Görünce sakın şaşırmayın

Google I/O 2024'de öne çıkan yapay zeka gelişmeleri kapsamında Workspace ve Gmail'e bir yan panel eklenerek yapay zeka özellikleri geleceğini açıkladı. İşte detaylar...

Google I/O 2024'de öne çıkan yapay zeka gelişmeleri kapsamında Workspace ve Gmail'e bir yan panel eklenerek yapay zeka özellikleri geleceğini açıkladı. İşte detaylar...

Google I/O 2024'de öne çıkan yapay zeka gelişmeleri kapsamında Workspace ve Gmail'e bir yan panel eklenerek yapay zeka özellikleri geleceğini açıkladı. Google, Gemini yan panelini web üzerinde kullanıma sunmaya başlıyor. Böylece kullanıcılar, yan panel aracılığıyla e-posta konularını özetlemek ve yeni e-posta taslakları hazırlamak gibi işleri yerine getirebilecek.

SORULARI YANITLAYABİLECEK

Google'ın blog gönderisinde paylaşılan bilgilere göre; yan panel proaktif yönlendirmeler sunarken, sorduğunuz soruları da yanıtlayabilecek. Söz konusu panelin Gemini 1.5 Pro gibi Google'ın öne çıkan modellerinden yararlandığını belirtelim. Ayrıca Gemini, Gmail mobil uygulamasında yer alan yazışmaları özetleyebilecek.

ÜCRETLİ ABONELERE ÖZEL OLACAK

Bahsi geçen özellikler yalnızca Gemini'ın ücretli abonelerine sunulacak. Bu anlamda Gemini Business ya da Enterprise eklentisinden yararlanan Google Workspace'in ücretli bir müşterisi olmanız gerekmekte. Aynı şekilde Gemini Education ya da Education Premium eklentisinden faydalananlar ve Google One AI premium aboneleri de özellikleri kullanabilecek.

'BAĞLAMSAL AKILLI YANIT' ÖZELLİĞİ DE GELECEK

Webrazzi'de yer alan habere göre; Gemini, Gmail ve Docs gibi Google uygulamalarında erişilebilir olması bir süredir beklenmekteydi. Bu bağlamda Google ayrıca Gemini özelliklerini Docs, Sheets, Slides ve Drive'daki yan panelde de kullanıma sunuyor. Bunlara ek olarak Gmail için 'Bağlamsal Akıllı Yanıt' özelliğinin de kullanıcılarla buluşmaya hazırlandığını ekleyelim.
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