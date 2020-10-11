Gmail Go yayınlandı
Google'ın bir süre önce duyurduğu, giriş seviye akıllı telefonlarda daha yüksek performanslı bir e-posta hizmeti sunmayı amaçlayan Gmail Go hizmeti, tüm Android kullanıcıları için yayınlandı.
Daha önce Google Go, Google Asistan Go, Google Haritalar Go gibi isimli uygulamalar yayınlayan Google, şimdi de Gmail Go isimli uygulamayı tüm Android kullanıcılarının erişimine açtı.
Tam sürümlerine kıyasla daha basit bir arayüz ve özellik sunarak zayıf akıllı telefonlarda daha yüksek performans sağlayan bu uygulamalar, Gmail Go'nun yayınlanması ile birlikte tüm Android kullanıcıları tarafından erişilebilir hale geldi.