Gmail Go yayınlandı

Daha önce Google Go, Google Asistan Go, Google Haritalar Go gibi isimli uygulamalar yayınlayan Google, şimdi de Gmail Go isimli uygulamayı tüm Android kullanıcılarının erişimine açtı.

Tam sürümlerine kıyasla daha basit bir arayüz ve özellik sunarak zayıf akıllı telefonlarda daha yüksek performans sağlayan bu uygulamalar, Gmail Go'nun yayınlanması ile birlikte tüm Android kullanıcıları tarafından erişilebilir hale geldi.