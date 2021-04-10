Glütensiz gıdada yerli ve milli hamle

Sofraların vazgeçilmezi olan ekmek, makarna, bulgur vb. birçok gıdada glüten bulunuyor. Temel gıdaların birçoğu glüteni içerisinde barındırıyor. Bununla birlikte bu temel gıdalara alerjisi olan ve tüketmeleri son derece zararlı olan insanlar da var. Glüten alerjisi ve buna bağlı hastalıklardan biri olan Çölyak ile yaşayan insanların sayısı azımsanmayacak seviyede. Özellikle Çölyak hastaları rahatsızlıklarından dolayı bu ürünleri tüketemiyor ya da alternatif ürünlere yöneliyor. Çölyak hastaları ve glüten diyeti yapanların gıda ihtiyaçlarını daha kolay ve sağlıklı bir şekilde karşılayabilmeleri için bir Türk firması, geçen sene aldığı kararla yerli ve milli imkanları kullanarak glütensiz gıdalar üretmeye başladı. Ulaşılması zor olan ve yabancı pazarlarda satışı gerçekleştirildiği için pahalı olan glütensiz gıdaları yerli ve milli üretim ile Türkiye pazarına sunan firma, çalışanları ve firma içerisindeki hijyene verdiği önemle dikkat çekiyor. Firma, İngiltere menşeili BRC FoodSafetyIssue, BRC GlutenFree (Türkiye’deki ilk BRC Glutensiz sertifikasına sahip fabrika), Coeliac UK tarafından glütensiz ürün lisansı ve pandemi sürecinde yiyecek-içecek üretenler için oldukça önemli olan TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgelerini de kısa sürede alarak yabancı pazarlarda da kendini kanıtladı.

7 ÇEŞİT GLÜTENSİZ ÜRÜN ŞU ANDA PİYASADA

26 sene önce temelleri atılan Unifo gıda bünyesinde bulunan Tada markası ile unlu mamuller üretimine ek olarak, geçen yıl glütensiz gıda üretimine de başladı. Şu ana kadar yedi farklı glütensiz ürünü; Karabuğdaylı grisini, Hindistan cevizli kurabiye, biscotte, peynirli dereotlu mini kraker, pizza aromalı ince gevrek , zerdeçallı ince gevrek, ıspanaklı ince gevrek olarak üretimleri sürüyor. Türkiye pazarında olan şirket on beş yeni ürün üzerinde çalışmaları sürüyor.

Holding pazarlama direktörü Meral Tek: “ günümüzde sağlıklı beslenmeye verilen önem arttıkça glutensiz ürünler sofralarda daha çok yer almaya başladı. Başta çölyak hastalığı olmak üzere glutenintoleransı olan ve çeşitli sebeplerden dolayı gluten diyeti yapan insanlar için önemli bir sorun haline gelmeye başladı. Glutensiz ürün pazarına baktığımız sırada özellikle yerli markalardan çok yabancı markaların yer aldığını gördük. İthal edilen ürünlerin ithal süresinin uzun olması ve fiyatının yüksek olması tüketici için tercih sebebi olmuyordu. Bizde Tada ailesi olarak yüzde yüz yerli, milli ve kolay ulaşılabilirlik olsun diye bir ürün gamı sunmak istedik. Kadın istihdamına önem veren bir firmayız. Burada pozitif ayrımcılık yaptığımızı söyleyebiliriz. Çalışanlarımızın yüzde yetmişini kadınlar oluşturmaktadır. Buda bir marka olarak bizi gururlandırmaktadır. Firmamız iki bin yirmi yılında aldığı sektörümüz için oldukça önemli olan İngiltere menşeli BRC FoodSafetyIssue, BRC GlutenFree(Türkiye'deki ilk BRC Glutensiz sertifikasına) sahip firmadır” şeklinde konuştu.