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Spor Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
Spor

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Fenerbahçe Beko: 65 – Pınar Karşıyaka: 72

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:19:56 -
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Boris Ryahyk (Ukrayna), Uros Nikolic (Sırbistan), Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Hamilton 8, Brown 10, Westerman 6, Melih Mahmutoğlu 16, Biberoviç, Pierre 1, Barthel 2, Vesely 7, Eddie 6, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 5,

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 7, Morgan 12, Arca Tülüoğlu, Mahir Agva, Semih Erden 5, Onuralp Bitim, Kennedy 12, Taylor 12, Henry 12, Mbaye 6, Yunus Emre Sonsırma 6, Nusret Yıldırım.


1. Periyot: 17-21

Devre: 34-43

3. Periyot: 46-57

ANTALYA (AA) - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 72-65 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, rakibini 72-65 mağlup etti.

Organizasyon 13 Eylül'deki final karşılaşması ile tamamlanacak.

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