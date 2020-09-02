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Spor Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
Spor

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Dnipro: 70 - Bahçeşehir Koleji: 97

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:32:32 -
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Mehmet Karabilecen, Can Mavisu

Dnipro: Kolomoisky 5, Lloyd 18, Maksim Korniyenko 15, Kyryl 1, Marquis 11, Maksim Zakurdaiev 5, Kyrylo 9, Dymytro 6

Bahçeşehir Koleji: Jamal 8, İsmet Akpınar 13, Hadi Özdemir 3, Rıdvan Öncel 16, Erick 24, Deniz Kılıçlı 2, Can Yıldızlı 6, Thomas 2, Joshua 11, Peyton 3, Erkan Yılmaz 9

1. Periyot: 20-12

Devre: 33-44

3. Periyot: 54-73


ANTALYA (AA) - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Ukrayna'nın Dnipro takımını 97-70 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvaya, yarın Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla devam edilecek.

İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

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