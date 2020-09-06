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Spor Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
Spor

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Anadolu Efes: 99 - Dnipro: 61

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:59:01 -
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası


Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 8, Doğuş Balbay 4, Tarık Sezgün 5, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 7, Erten Gazi 10, Sertaç Şanlı 9, Moerman 15, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Pleiss 17 , Anderson 11

Dnipro: Kolomoisky 6, Dugat 8, Sorochan, Korniienko, Nadyazhko 2, Tymofeienko 12, Bondarchuk, Terrell 18, Zakurdaiev 8, Kravtsov 7, Gliebov


1. Periyot: 27-18

Devre: 48-30

3. Periyot: 71-43



ANTALYA (AA) - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Ukrayna'nın Dnipro takımını 99-61 yendi.

Anadolu Efes, bu sonuçla turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

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