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Spor Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
Spor

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Bahçeşehir Koleji: 82 - Galatasaray Doğa Sigorta: 91

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:30:38 -
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası


Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Sinan İşgüder, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu

Bahçeşehir Koleji: Jones 6, Ali Yüceoral, İsmet Akpınar 19, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 1, Green 14, Mükremin Deniz Kılıçlı 10, Burak Can Yıldızlı 2, Thomas Akyazılı 1, Owens 9, James 10, Erkan Yılmaz 10.

Galatasaray Doğa Sigorta: Hamilton , Alperen Baytok, Hunter 17, Macon 21, Barış Ermiş 11, Yiğit Arslan 3, Eray Aydoğan 3, Motum 15, Berke Atar 8, Ayberk Olmaz 6, Enes Alaybeyoğlu, Saadettin Donat 7.

1. Periyot: 26-22

Devre: 47-49

3. Periyot: 59-71


ANTALYA (AA) - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi.

Sarı-kırmızılılar, bu skorla turnuvada ikinciliği elde etti.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın son maçında Anadolu Efes ile Dinipro karşılaşacak.

İlk ayağı bugün sona erecek turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

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