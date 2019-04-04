‘Glokom’ bebeklik döneminde de görülebiliyor

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği öğretim görevlisi Doç. Dr. Mehmet Talay Köylü, tüm dünyada en sık görülen körlük nedenleri arasında glokomun ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Dünyada 70 milyon, Türkiye’de ise 550 bin glokom hastası olduğu bilgisini paylaşan Köylü, 2050 yılına kadar glokomun üç kat artmasının beklendiğini kaydetti. Glokom görülme sıklığının yaşla birlikte artış gösterdiğini ifade eden Köylü, bu oranın 40-80 yaş arasında yüzde 3,54, 40-49 yaş aralığında yüzde 1,3, 80 yaşın üzerinde ise yüzde 21,8 olarak görüldüğünü bildirdi.

Köylü, halk arasında “göz tansiyonu” veya “karasu” hastalığı olarak da bilinen glokomun, genç yaşlarda hatta bebeklik döneminde de görülebileceğini belirterek, her göz muayenesinde mutlaka göz tansiyonunun ölçülmesi ve göz sinirine bakılması gerektiğini bildirdi.