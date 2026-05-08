Merdivenden atılıp darbedildi! 86 yaşındaki hasta adama komşu dehşeti

Eskişehir’de 86 yaşındaki hasta adam, evinde dinlendiği sırada komşusunun saldırısına uğradığını öne sürdü. Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Hazine Sokak üzerinde ikamet eden akciğer rahatsızlığı olan ve oksijen tüpü ile nefes alabilen 86 yaşındaki İbrahim Akça, geçtiğimiz günlerde evinde istirahat ettiği sırada iddiaya göre saldırıya uğradı. Komşusu olan şahıs 20 yaşındaki M.D., iddiaya göre eve girip İbrahim Akça'ya saldırdı. Yatağından çıkan yaşlı adamı merdivenlerden atan genç şahıs, Akça'nın kafasına vurdu. Yine iddiaya göre yerdeki kütükle yaşlı adamın kafasına vuracağı sırada arkadaşları tarafından durdurulan gencin elinden kurtulan İbrahim Akça, esnaftan yardım istedi.

86 yaşındaki hasta adamın kaburgası kırıldı

Kaburgası kırılan, kafasından ve gözünde morluklar olan İbrahim Akça, olay yerine gelen ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ellerine dikiş atılan Akça, darp raporu aldı. Akça ve ailesi şahıstan şikâyetçi olsa da iddialarına göre olay karışan genç işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şahıstan şikâyetçi olan aile ise adli sürecin peşini bırakmayacaklarını ifade etti. İddiaya göre aynı şahıs yaşlı adamı daha önce de darp etti fakat aile özür dilediği için davacı olmaktan vazgeçti.

“Bu çocuğun infazı var”

İbrahim Akça'nın damadı Zafer Ersoy, "Babamın yan komşusu var. Bu çocuk uyuşturucu bağımlısı. İçtiği zaman ne yaptığını bilmiyor. Bu çocuğun infazı var, hakkında bir sürü şikayet var. Dosyaları var bir sürü. Annem alışveriş yapmaya gidiyor, babam evde tek başına. Burada alkol alıyorlar, alkol aldıktan sonra geliyor kapıya tekmeyi vuruyor. Babam içeride yatıyor, ‘Ne oldu' diye kapıya çıkıyor. Merdivenler var, merdivenlerden tutuyor aşağıya atıyor. Kaburgası kırık, iki elinde dikiş, kafasında, gözünde morluklar, şişlikler var. Buradaki komşular, esnaf Allah razı olsun hastaneyi, polisi arıyorlar. Ambulans geliyor, babamı hastaneye götürüyor. Darp raporu falan alıyorlar. Bu şahsiyeti de alıp karakola götürüyorlar. Karakolda ifade alıyorlar, biz hastaneden çıkmadan önce bırakıyorlar. Bu nasıl bir adalet, nasıl bir sistem ben anlamadım. Şimdi ben buna bir tokat vursam beni alır içeriye atarlar. Bu çocuğun infazı var, bir sürü dosyası var, hakkında şikayet var. Bu çocuğu nasıl serbest bırakıyorlar? 86 yaşında, zaten hasta bir adam, bir ayağı çukurda. Bu adama sen nasıl vuruyorsun" diyerek duruma tepki gösterdi.

"Merdivenlerden tutuyor çekiyor, kafasına vuruyor"

Buna benzer bir olayın daha önce de olduğundan bahseden Ersoy, "Bunlar üç arkadaş burada içiyorlar. Merdivenlerden tutuyor çekiyor, kafasına falan vuruyor, Şurada kütüğü kafasına vuracak, yanındaki arkadaşları tutuyor, bırakmıyor. Direkt öldürmeye teşebbüs. Haneye tecavüz var, darp var. Adam 86 yaşında, adamı ne hale getirmiş. Ama ne hikmetse karakolda serbest kalıyor. Adalet istiyoruz biz. Daha önce de oldu, geldi kapı camlarını kırmış. Ondan sonra annesi falan devreye girdi, ‘Hadi komşudur' dedik, şikayetçi olmadık. Camları falan taktırdılar. Özür diledi, elini öptü, söz verdi bir daha yapmayacağım dedi. Ama bu adam içtiği zaman madde de kullanıyor, kimseyi tanımıyor. Bu tehlikeli birisi. Şimdi bu iki tane yaşlı burada yalnız. Bir gün sonra eve girip ikisini öldürmeyeceğinin garantisi var mı? Ben başka yerde yaşıyorum, şimdi bana haber verip ben buraya gelene kadar ne yapabilirim? Nefesi zor alıp veriyor, havayla yaşıyor bu adam" dedi.

"Bana dayak attı, kafama, gözüme vurdu"

Olay anını anlatan İbrahim Akça ise şöyle konuştu;

"Kapıya bir vurdu açıldı. Beni merdivenden çıkacak oldum, çıkamadım eve. Beni yakamdan tuttu, getirdi şurada yere yatırdı. Bana dayak attı, kafama, gözüme vurdu. Kaburgalarım kırık, komşu esnafa gittim durumu anlattım. Ambulansa telefon etti, beni hastaneye götürdüler. Orada parmağıma dikiş yaptılar birkaç tane film çektiler."