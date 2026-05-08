İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye operasyon: Genel Sekreter yardımcısı dahil 29 gözaltı
İBB’ye yönelik soruşturmada Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı gözaltına alındı. Ağaç AŞ’de arama yapılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik bugün düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.