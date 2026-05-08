Meteoroloji duyurdu: O şehirler kavrulacak!

Meteoroloji, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimleri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye’nin doğu ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği belirtildi.

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, doğu bölgelerinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Tahminlere göre Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bölümü ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Ayrıca Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, özellikle batı bölgelerinde sıcak hava etkisini artırmayı sürdürecek.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.