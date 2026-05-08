Doğa
Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor
AA Giriş Tarihi:

Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Balık Gölü'nü kaplayan buzlar eriyor.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 241 rakımda yer alan Balık Gölü, bölgenin önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

Doğal yapısı, adaları, kuş ve balık türleriyle özellikle yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlayan göl, kış mevsiminde ise buzla kaplanan görüntüsüyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

Kış mevsimi boyunca yüzeyi buzla kaplı olan göl, önceki yıllara göre bu sene bölgede havaların geç ısınmasıyla yeni yeni çözülüyor.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

Etrafını çevreleyen dağlarda halen metrelerce kar bulunan gölde, iki mevsimi bir araya getiren görüntüler oluştu.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

Bir bölümü buzla kaplı olduğu için kışın izlerini taşıyan, bir bölümünde ise bahar esintisi yaşanan göldeki güzellik dronla görüntülendi.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

Vatandaşlardan Mehmet Artan bölgede kışın çok çetin geçtiğini söyledi.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

Gölün kenarındaki köylerde yaşayan vatandaşların kışı Iğdır'da geçirdiğini ifade eden Artan, "Kış bu sene daha sert geçti.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

Mayıs ayının ortasına doğru gidiyoruz ama hava daha soğuk. Göldeki buzlar kısmen çözüldü.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

Geçen sene buzlar nisan ortasında çözüldü. Dağlarda çok kar var, burası Türkiye'nin en yüksek yerlerinden." dedi.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

İdris Artan da kış nedeniyle 6 ay sonra evlerine döndüklerini ve tekneyle buzun eridiği alanlarda gezintiye çıktıklarını anlattı.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

Baharda buzla kaplı göl ve karlı dağların çok etkileyici olduğunu belirten Artan, şunları kaydetti: "Buradaki köylerde yaşayanlar zorlu kış mevsimi nedeniyle kışı Iğdır'da geçiriyor.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

Nisan-mayıs gibi de geri dönüyoruz. Bu sene kış çok uzun sürdü, etrafta kar var. Normalde bu zamanlarda buzun hiç olmaması gerekiyordu.

Foto - Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor

1-2 gündür buzlar erimeye başladı, zaten büyük bir kısmı daha erimedi. Manzara muhteşem, burası cennet."

