Otomobil devi gemileri yaktı! 600 bin TL indirim!
Toyota, Türkiye'de sıfır SUV araç satın almak isteyen pek çok otomobil tutkununun gündeminde. Güncel fiyat listeleri kontrol edildiğinde, Toyota'nın SUV modelinde 600 bin TL indirim olduğu görüldü.
Türkiye'de sıfır araç satın almak isteyen çoğu otomobil tutkunu Toyota'nın güncel fiyat listesini kontrol ediyor. Fiyat-performans araştırması yaptıktan sonra hem bütçesine uygun hem de en kullanışlı aracı tercih etmeye çalışıyor.
Toyota'nın güncel kampanyaları kontrol edildiğinde, Corolla Cross Hybrid araçta 600.000 TL'lik indirim olduğu görüldü.
TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID FİYAT LİSTESİ Model Yılı: 2026. Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.255.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.765.000 TL. İndirim: 490.000 TL.
Model Yılı: 2026. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.481.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.965.000 TL. İndirim: 516.500 TL.
Model Yılı: 2026. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 4.035.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.435.000 TL. İndirim: 600.000 TL.
