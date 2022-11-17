Global gelişmeler Türkiye’nin önemini artırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager’le görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Brüksel’e AB Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel’in daveti üzerine geldiğini kaydeden Varank, “Tarihte ilk defa yaptığımız bilim, araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının toplantılarına katılmak üzere buradayım” dedi.

Potansiyeli yüksek alanlar

Varank, “Bilim, teknoloji, inovasyon ve araştırma AB ile Türkiye’nin beraber yapabileceği potansiyeli yüksek alanlar” diye konuştu. AB programlarından faydalanan araştırmacıların ya da şirketlerin teknolojileriyle AB ve Türkiye’ye önemli katkı sunduklarını anlatan Varank, “Gerçekleştirdiğimiz bilim, araştırma, teknoloji ve inovasyon alanındaki Yüksek Düzeyli Diyalog bundan sonra ne yapacağımızı tartıştığımız; bundan sonra hangi imkânları beraberce değerlendirebileceğimizi görüştüğümüz bir toplantı oldu” şeklinde konuştu.

Varank, Dijital Avrupa Programı’na Türkiye’nin dahil olacağına işaret etti. Programdan Türkiye’de bulunan araştırmacıları da yararlandıracaklarına dikkat çekti.

Kilit noktadayız

Varank, “Türkiye, AB için önemli bir ortak. Son global gelişmeler bizim ortaklığımızın ehemmiyetini daha da artırdı. Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz Tahıl Koridoru herkesin imdadına koşan bir çözüm oldu. Türkiye burada anahtar ülke konumundaydı. Rusya-Ukrayna arasında esir takasında da Türkiye gene kilit noktadaydı” görüşlerini paylaştı. Varank, ilaveten “Verimli ilişkiler, hem Türkiye’ye hem AB’ye kazandırır. Biz görüşmelerimizde bunu ortaya koyduk. İlişkilerimizi ne kadar ileriye götürürsek Türkiye’nin ve AB’nin yararına olacak. Biz önümüzdeki dönemde alternatifleri, fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.