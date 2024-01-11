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Gündem Global Fire Power! ABD'li şirketinden haber geldi: Yeniden Türk ordusu en güçlü 8. ordu! 3 basamak yükseldi
Gündem

Global Fire Power! ABD'li şirketinden haber geldi: Yeniden Türk ordusu en güçlü 8. ordu! 3 basamak yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-01-11 19:59:00 - 2024-01-11 20:00:20
Global Fire Power! ABD'li şirketinden haber geldi: Yeniden Türk ordusu en güçlü 8. ordu! 3 basamak yükseldi

ABD'nin önde gelen araştırma şirketlerinden olan Global Fire Power adlı araştırma topluluğu dünyaya duyurdu! Türk ordusu en güçlü 8. ordu

ABD merkezli Global Fire Power adlı araştırma topluluğu her yıl dünyanın en güçlü ordularını listeliyor. Son listeti güncelledi!

Türkiye 3. basamakta!

ABD merkezli Global Fire Power adlı araştırma topluluğu tarafından her yıl açıklanan "dünyanın en güçlü orduları listesi" güncellendi.

Türk ordusu 3 basamak yükselerek en güçlü 8. ordu haline geldi.

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