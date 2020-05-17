Global düşünüp yereli kalkındıracak

Buğra Kardan

Dünyayı derinden sarsan Corona virüsüne (Covid-19) karşı amansız bir mücadele yürüten Türkiye, sağlık turizminde de başa güreşmeye hazırlanıyor. Dev hastaneleri, deneyimli doktorları ve hemşireleriyle ön plana çıkan ülkemiz onlarca ülkenin yakın takibinde.

Döviz gelirleri artacak

Şehir hastanelerinden sonra Yeşilköy ve Sancaktepe’de hizmete girecek olan biner yataklı pandemi hastaneleri de ilgi odağı olacak. Bu hastanelerde virüs kapan Avrupalılar ile Asyalıların da müşahede altında tutulması öngörülüyor. Sağlık yatırımlarıyla Türkiye’nin döviz gelirinin önemli ölçüde arttırılması, yeni bir kalkınma ve refah hamlesinin başlatılması hedefleniyor.

Tahminler tutturulacak

2019’un ilk 9 ayında 1 milyar doları geçen sağlık turizmi gelirinin 2023’te 10 milyar dolara varacağı, 500-600 bin olan ziyaretçi sayısının ise 1.5 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapımına start verilen pandemi hastaneleri sayesinde tahminlerin rahatlıkla tutturulacağı hatta aşılacağı belirtiliyor.

Şehir hastanelerine övgü

Covid-19’la savaşa katkı yapan, virüsün yayılmasını yüzde 70 oranında önleyen şehir hastanelerine de sağlık turistlerince büyük güven duyuluyor, itimat ediliyor. Başakşehir, Kartal, Okmeydanı, Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Manisa, Mersin ve Yozgat şehir hastaneleri gerek tanı gerekse tedavi yöntemleriyle beğeni topluyorlar. Akıllı binaları, hibrit ameliyathaneleri, yerli tıbbi ekipmanlarıyla da dikkat çekiyorlar.

Tanıtıma odaklanılmalı

Bu arada Türkiye’ye Arap ülkeleri ile Avrupa’dan saç ektirmek, estetik ve diş tedavisi yaptırmak için gelenlerin sayısı devamlı artıyor. Gidişattan memnun olan hastanelerin yetkilileri, “Ortada önemli başarılar var. Ama bu başarılara yenilerini eklemeliyiz. Atılım yapmalıyız. Atılımın formülü ise belli. Formül; tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermek, müşterilerimizi yakın markaja alıp ikna etmektir” ifadelerini kullanıyorlar.