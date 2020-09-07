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Siyaset Global çetenin yeni oyuncakları Yunanistan ve Ermenistan
Siyaset

Global çetenin yeni oyuncakları Yunanistan ve Ermenistan

Doğu Akdeniz'deki ve Azerbaycan-Ermenistan hattındaki gerilimlere ilişkin gazetemiz Akit'e açıklamalarda bulunan isimler, Yunanistan'ın ve Ermenistan'ın global çetenin yeni oyuncakları olduklarını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:52:00 - 2020-09-07 09:53:10
Global çetenin yeni oyuncakları Yunanistan ve Ermenistan

Fransa ve fitne devletçiği BAE’nin dolduruşuyla Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan’ın, Irak’ın önce Kuveyt’e girmesine yeşil ışık yakan, ardından da ülkeyi işgal ettiren çok uluslu enerji, silah ve finans devlerinin emperyalist devletleri bir araya getirerek oluşturduğu global çetenin yeni oyuncağı olduğu belirtildi.

Miçotakis ayılmalı

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fetih Ahmet Alparslan, şunları dile getirdi: “Yunanistan, global çetenin oyununa gelerek, uluslararası hukuku ve anlaşmaları hiçe sayıp Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı gerilimi tırmandırmaya devam etmektedir. Koltuk hırsı için Yunanistan’ı Türkiye ile savaşa sokarak halkını ateşe atmaya hazırlanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis aklını başına almalı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ekonomik kriz ve Sarı Yeleklilerin protestolarından kurtuluş için emperyal tasmayı Miçotakis’in boynuna taktı. Onlar için tek çözüm gerilim politikası. Bu tasmayı yine Yunan halkı dur diyerek çıkaracaktır. Büyük Türkiye, global çete ve tetikçilerine ne teslim olur, ne de prim verir.

Yunan ve Ermeni

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Selim Öztürk de şu değerlendirmede bulundu: “Bugün Türkiye’yi Azerbaycan kanalıyla doğuda Ermenistan’ı kullanarak zor duruma düşürmeye çalışanlar aynı zamanda Yunanistan’ı da bir piyon gibi ileri sürerek Türkiye’yi Ege’de de zor duruma düşürmeye çalışmaktadırlar. Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Mısır’ı ittikafa sokup Türkiye’nin Libya hamlesini ve enerji kaynaklarına ulaşımını engelleme gayreti içerisindedirler.

Rusya’yı kışkırtıyor

Özellikle Suriye üzerinde de Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirerek Suriye, Lübnan ve Libya üzerinde nüfuz sağlama politikasını güdenler de aynı cenahlardır. Global çetenin kadim üyesi Fransa’nın, Türkiye’yle direkt karşı karşıya gelmek yerine Yunanistan’ı Ege ve Akdeniz’de sahaya sürmesi ve ayrıca ülkesinde bulunan diaspora üzerinden yakın ilişkiler geliştirdiği Ermenistan’ı da Azerbaycan üzerinden sahaya sürmesi Macron’un Türkiye’yi makasa alma çalışmasının birer parçası olarak okunabilir.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

icimizdeki isbirlikcileri

unutmayalim. die welt yonetimindeki 007 ertugrul gibi medya-akademia-isadami-stk-sanat vs gorunumlu lobilere dikkat! ayrica Akdamar kilisesindeki 8.Ermeni ayinine katilmayip soykirim ückagitciligina soyunan ermeni istismarcilarini da!
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Kocasolak

Bunlar mükemmel analizler. Bu durumda Türkiye Fransa için ne yapabilir? Misal, Paris’i ateşe verelim, yok Lübnan’dan çıkartalım, veya ne yapalım? Strateji analizleri TAMAM ama biz ne yapalımı yazıp çizsek.
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