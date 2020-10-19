GKRY lideri Anastasiadis KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti
Türk düşmanı Mustafa Akıncı'yla samimiyetleri bilinen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı arayarak tebrik etti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar’ı telefonla arayarak tebrik etti.
GKRY liderinden Ersin Tatar'a telefon
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tebrik mesajları devam ediyor. Türkiye düşmanı eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yla samimiyetleri bilinen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, bugün Cumhurbaşkanı Tatar’ı telefonla arayarak tebrik etti.
KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, telefon görüşmesinde Anastasiadis’in en erken zamanda Cumhurbaşkanı Tatar ile sosyal bir ortamda görüşme dileğinde bulunduğu belirtildi.
Dostu Mustafa Akıncı'yı da aradı
Anastasiadis, dünkü seçimi kaybeden eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da telefon görüşmesi yapmıştı.
Ersin Tatar mazbatasını aldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mazbatasını aldı.
Başkent Lefkoşa'daki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerleşkesinde yapılan törende, YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ardından cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a mazbatasını teslim etti.