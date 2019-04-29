G.Kıbrıs’a 130 adet F-35 getirildi! ABD Türkiye’yi kuşatıyor

Muhammet Kutlu Ankara

Yıllardır Türkiye’nin etrafını askeri üsler ve terör örgütleriyle adeta kuşatan sözde NATO müttefiki ABD, kirli planından vazgeçmiyor. Son yıllarda Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nde kurduğu üslere sürekli gelişmiş uçaklar, füzeler ve askeri birliklerle yığınak yapan Amerika, PKK/YPG’ye 20 bin tırdan fazla gelişmiş silah sistemleri vererek Suriye sınırında da kirli planını uygulamaktan geri durmadı. Tüm bunların yanı sıra ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki hava üssüne 130’dan fazla gelişmiş F-35 savaş uçağı konuşlandırdığı öğrenildi.

Irak savaşı ve 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi öncesi Akdeniz’de uçak gemileri liderliğindeki iki filosunu konuşlandıran ABD’nin, 23 Nisan’da, USS John C. Stennis (CVN 74) ve USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemilerinin başı çektiği iki filoyu yeniden Akdeniz açıklarında bir araya getirerek tatbikat başlatması dikkat çekti.

Rusya, ABD’yi ve Rumları uyarmıştı

Akdeniz’de ABD’nin dev uçak gemilerinin başını çektiği filoları, savaş ya da büyük tatbikatlar gibi durumlarda bir araya geliyor.

ABD’nin Kıbrıs’a gelişmiş uçak filoları konuşlandırma projesi, ilk olarak Rusya’yı rahatsız etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 6 Aralık 2018 tarihli basın toplantısında, “Amerikalı yetkililerin Güney Kıbrıs’ta yeni askeri üsler kurmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmeler yürüttüğünü biliyoruz. Rusya, ABD’nin Kıbrıs’taki askeri varlığını artırmasına kayıtsız kalmayacaktır” uyarısında bulunmuştu. Rusya, ayrıca Rum yetkililerini, ABD ordusunun topraklarında konuşlandırmasına izin vermemesi konusunda uyararak, bunun “tehlikeli sonuçlara yol açacağını” bildirdi.

S-400 tepkisi, F-35 filosu mu

Türkiye, ABD’nin etrafında yaptığı askeri yığınağı dikkatle takip ediyor. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzeleri alma hamlesinin, etrafında gerçekleşen sıra dışı askeri hareketliliğe karşı bir tedbir olduğu yorumları yapılıyor. ABD’nin F-35’lere tehdit oluşturacağı gerekçesiyle Türkiye’nin S-400 bataryaları almasına karşı sert tepkisinin de sözde NATO müttefiki olan bu ülkenin, gizli niyetlerini de ortaya koyduğu belirtiliyor.