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G.Kıbrıs’a 130 adet F-35 getirildi! ABD Türkiye’yi kuşatıyor

Son yıllarda Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki üsleri büyüten ABD, gelişmiş uçaklar, füzeler ve asker yığınağı yapıyor. YPG’ye 20 bin tırdan fazla silah vererek Suriye sınırında da amacı doğrultusunda çalışan ABD’nin, Güney Kıbrıs’a konuşlandırdığı 130’dan fazla F-35 de Türkiye’yi kuşatma planının bir parçası.

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:39
G.Kıbrıs’a 130 adet F-35 getirildi! ABD Türkiye’yi kuşatıyor

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Yıllardır Türkiye’nin etrafını askeri üsler ve terör örgütleriyle adeta kuşatan sözde NATO müttefiki ABD, kirli planından vazgeçmiyor. Son yıllarda Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nde kurduğu üslere sürekli gelişmiş uçaklar, füzeler ve askeri birliklerle yığınak yapan Amerika, PKK/YPG’ye 20 bin tırdan fazla gelişmiş silah sistemleri vererek Suriye sınırında da kirli planını uygulamaktan geri durmadı. Tüm bunların yanı sıra ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki hava üssüne 130’dan fazla gelişmiş F-35 savaş uçağı konuşlandırdığı öğrenildi.

Irak savaşı ve 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi öncesi Akdeniz’de uçak gemileri liderliğindeki iki filosunu konuşlandıran ABD’nin, 23 Nisan’da, USS John C. Stennis (CVN 74) ve USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemilerinin başı çektiği iki filoyu yeniden Akdeniz açıklarında bir araya getirerek tatbikat başlatması dikkat çekti.

Rusya, ABD’yi ve Rumları uyarmıştı

Akdeniz’de ABD’nin dev uçak gemilerinin başını çektiği filoları, savaş ya da büyük tatbikatlar gibi durumlarda bir araya geliyor.

ABD’nin Kıbrıs’a gelişmiş uçak filoları konuşlandırma projesi, ilk olarak Rusya’yı rahatsız etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 6 Aralık 2018 tarihli basın toplantısında, “Amerikalı yetkililerin Güney Kıbrıs’ta yeni askeri üsler kurmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmeler yürüttüğünü biliyoruz. Rusya, ABD’nin Kıbrıs’taki askeri varlığını artırmasına kayıtsız kalmayacaktır” uyarısında bulunmuştu. Rusya, ayrıca Rum yetkililerini, ABD ordusunun topraklarında konuşlandırmasına izin vermemesi konusunda uyararak, bunun “tehlikeli sonuçlara yol açacağını” bildirdi.

S-400 tepkisi, F-35 filosu mu

Türkiye, ABD’nin etrafında yaptığı askeri yığınağı dikkatle takip ediyor. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzeleri alma hamlesinin, etrafında gerçekleşen sıra dışı askeri hareketliliğe karşı bir tedbir olduğu yorumları yapılıyor. ABD’nin F-35’lere tehdit oluşturacağı gerekçesiyle Türkiye’nin S-400 bataryaları almasına karşı sert tepkisinin de sözde NATO müttefiki olan bu ülkenin, gizli niyetlerini de ortaya koyduğu belirtiliyor.


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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:39
  1. Ankara
  2. NATO
  3. ABD
  4. Romanya
  5. Bulgaristan
  6. Yunanistan
  7. Kıbrıs Rum Kesimi
  8. PKK/YPG
  9. F-35 savaş uçağı
  10. Irak savaşı
  11. 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi
  12. FETÖ
  13. USS John C. Stennis (CVN 74)
  14. USS Abraham Lincoln (CVN 72)
  15. uçak gemileri
  16. Kıbrıs
  17. Rusya
  18. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
  19. S-400 hava savunma füzeleri
  20. F-35
  21. S-400
  22. Akdeniz

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