Gizli şekere doğal şifa: Yardım için yeni altın tavsiye! Değer katarak, konfor sağlıyor! Hastalığa yer yok!

Özellikle çayı hazırlanarak veya cilt bakımında maskesi yapılarak kullanılır. Apse, çıban, tümör, egzama, parazitlere karşı ve sivilce akne siyah noktaların tedavisinde kullanımı başlıca faydaları arasında gösterilebilir.

Sinir Otu Nedir?

Diğer ismiyle damar otu (Bilimsel Adı: Plantago) ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yetişebilen çok yıllık bir bitkidir. Bağcı yaprağı olarak da bilinir. Uzunluğu 7 ile 90 santimetre arasında değişebilen sinirli ot genellikle boş arazilerde, çam ormanlarında, çayırlarda, su kenarlarında ve bataklıklarda yetişebilmektedir. Nisan ile Ekim ayları arasında çiçekleri açar. Nerede Bulunur?

Ülkemizde Kars, Bingöl, Sakarya, Elazığ, Nevşehir, Balıkesir, Muğla, Giresun, Maraş, İstanbul, Amasya, Çanakkale ve daha bir çok il ve bölgede sinir otu ile karşılaşmanız mümkündür.

Sinirli Ot – Damar Otu Bitkisinin Faydaları;

Siğillere iyi gelir. Bu yüzden bir çok yörede siğil otu olarak da bilinir.

Damar otu balgam söktürücüdür. Göğsü yumuşatma özelliği vardır.

Kabızlığa karşı kullanılır.

Sinirli otun idrar söktürücü özelliği vardır.

Parazit düşürmede oldukça etkilidir.

Mide ağrılarına karşı kullanılması tavsiye edilir.

Rahim kanseri hastalarına tavsiye edilir.

Damar tıkanıklığına karşı kullanılması tavsiye edilir.

Egzama gibi cilt hastalıklarını iyileştirdiği görülmüştür.

Sinir otunun tümörlü hücrelerini onarıcı özelliği vardır.

Gizli Şeker hastalığına karşı da oldukça faydalıdır.

Apse ve çıbanı iyileştirir.

Sinirli Ot – Damar Otu Nasıl Kullanılır?

Egzama tedavisinde kullanmak için ilk olarak damar otunun yapraklarından bir lapa elde etmelisiniz. Hazırladığınız bu lapayı egzamalı bölgelerinize sürerek uygulayın. Apse ve çıban tedavisinde kullanmak için ilk olarak damar otunu sıcak bir suyun içerisinde bekletin. Yumuşayan otu problemli bölgenize sürün ve o bölgeyi sarın. Balgam söktürme, göğüs yumuşatma, kabızlık ve idrar söktürme amacı ile kullanacaksanız günde 2 veya 3 fincan sinirli ot ile hazırlanan çayı içmelisiniz. ( Çayın tarifini yazımızın devamında bulabilirsiniz.) Parazit düşürme etkisinden faydalanmak için ilk olarak damar otunun yapraklarını dövün. Ardından bu dövülmüş yaprakları yutun.

Mide ağrılarını gidermek için faydalanacak iseniz yapmanız gereken yalnızca taze sinir otu yapraklarını direkt olarak yemek. Damar tıkanıklığı tedavisinde sinirli ot bitkisini kullanmak için taze yaprakları ile hazırlanmış çayını içmeniz gerekmektedir.

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Sinir Otu Çayı Nasıl Hazırlanır?

1 su bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış damar otunu ekleyin. Karışımı 2 dakika kaynatın. Ardından ocağın altını kapatın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzerek tüketebilirsiniz.

Cilt Bakımında (Akne, Sivilce ve Siyah Nokta Tedavisi) Sinir Otunun Kullanımı; Sinir otu bitkisinin yaprakları sivilce, siyah nokta ve akne gibi ciltteki lekelerinin giderilmesinde kullanılır.

Nasıl Yapılır?

Sinirli otun yapraklarını havan yardımıyla ezerek suyunu çıkartın. Elde edeceğiniz sinir otu suyu ile cildinize kompres yapın. 30 dakika bekledikten sonra durulayabilirsiniz. Özellikle ciltteki sivilcelerin hızlı bir şekilde geçmesini sağlayacaktır.

Kullanmadan önce alerjik durumlara karşı uzmanına başvurunuz.