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Dünya

Gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı

Gizli roket çalışmasının bilgilerini Rusya'ya sızdırmaya çalıştığı belirtilen ajan Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 22:08:00 -
Gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) ülkede yürütülen gizli roket çalışmasının bilgilerini Rusya'ya sızdırmaya çalışan bir ajanı, hala çatışmaların yaşandığı sıcak bölge Lugansk'ta düzenlenen operasyonla yakaladı. SBU tarafından yapılan açıklamada gizli yürütülen bir roket projesinin, yakalanan şahıs tarafından Rusya Federasyonu'na para karşılığı verileceği ifade edildi. Rusya'ya çalıştığı belirtilen ajanın gözaltına alındığı, vatana ihanet ve gizli evrakları sızdırma suçlarından yargılanacağı aktarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ukrayna İstihbarat Servisi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine operasyon gerçekleştirmiş ve General Valeriy Şaytanov Rusya İstihbarat Servisine (FSB) çalıştığı ve FSB ile Ukrayna'da ortak cinayet planı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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