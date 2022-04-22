Gizli ortak fitili ateşledi

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Terör örgütü PKK’nın büyükşehirlere yönelik kanlı eylem planlarını önce Bursa, sonra İstanbul’da hayata geçirmesi, bebek katillerinin şehir yapılanmasını yeniden gündeme taşıdı.

Kaos stratejisi devrede

Zillet İttifakı’nın masa altı ortağı olan Kandil’in seçim ayarlı kaos stratejisi devreye sokuldu. Geçen yaz ormanları yakan PKK’lı teröristler bu yaz şehirleri yakma hedefiyle kahpe saldırılara başladı. Bebek katillerinin sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan’ın “Savaşı şehirlere taşıyacağız. Türkiye’nin her yerinde, AK Parti-MHP’nin bize saldırdığı her yer savaş alanı olacak” açıklamasının ardından Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs, İstanbul’da ilim ve irfan yuvası TÜGVA’nın İstanbul Gaziosmanpaşa şubesine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Bursa’da 1 gardiyanımızı şehit eden hainler durmadı.

Durmuyorlar

Büyükşehirlerde eylem düzenlemek üzere hazırlık yapan 2 terörist, Rasulayn ve Ceylanpınar’da yapılan operasyonla çok sayıda patlayıcı madde ile ele geçirildi. Hainlerin üzerinde uzaktan kumandalı 3 kilogram patlayıcı ve ateşleyiciler bulundu. Patlayıcıların taşınmasıyla ilgili hainlere yardım ve yataklık eden 7 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

İlter: Belediyelere sızdırılanlar başrolde

Azgınlaşan hainlerin kanlı planını Akit’e değerlendiren Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Av. Hasan İlter, büyükşehir belediyelerindeki PKK uzantılarına dikkat çekti. Hasan İlter, “Terör örgütü PKK ile iç içe, kol kola, gönül gönüle olan HDP ile diz dize duran CHP’nin bu saldırılarda payı vardır. ‘YPG mi bize saldıracak’, ‘PKK mı bize saldıracak’ diye diye bunları legalleştirmeye çalışan CHP, belediye gibi kritik kurumlara bölücüleri doldurarak kanlı eylemlerini rahatlıkla yapabilecek imkana kavuşmalarını sağladı” dedi.

İç operasyonlar artmalı

İlter, “Teröristlerle şanlı bir şekilde savaş veriyoruz, şehitler veriyoruz ancak öte taraftan içimizdeki hainler tarafından sırtımızdan vuruluyoruz. Mutlaka iç operasyon da lazımdır. ‘ABD-Avrupa ne der’ diye bakılmadan, operasyon kime mağdur edebiyatı yapma imkanı tanır, kimin işine yarar diye bakılmadan ciddi ve kararlı operasyonlar düzenlenmelidir. İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye yönelik soruşturması buna bir örnektir. Ancak daha kapsamlı ve daha süratli operasyonlar şarttır” sözlerini sarf etti.

Ergür: Kırsalda tükenince şehirlere bulaştılar

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi (ASSAM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emk. Albay Ersan Ergür, Bursa ve İstanbul saldırılarının temel gerekçesinin kırsal kesimde PKK’nın bir etkinliğinin kalmadığının görüldüğünü belirtti. ASSAM Stratejisti Ergür, “Kırsalda barınamayacağını anlayan PKK terör örgütü, Türkiye’ye karşı eylemlerini artırabilmek için kalabalık şehirleri seçeceğini gösteriyor. Kalabalıkta kamufle olmayı biraz daha kolay görüyorlar. Ancak Türk istihbaratı o kadar etkili çalışmakta ki yerli ve milli unsurlarla PKK’nın şehir yapılanmasını da çözmüş vaziyettedir. Dolayısıyla bu şehir eylemleri de bir netice vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

Hedef büyükbaşlar

Pençe operasyonları devam ettikçe PKK’nın dağılmaya ve bitmeye yüz tutacağını belirten Ergür, şöyle devam etti: “Duran Kalkan’ın yaptığı açıklama Pençe Kilit operasyonlarının durdurulması için şehir merkezlerindeki terör saldırılarını artırma tehdididir. Türkiye, bir grup teröristin tehditlerine pabuç bırakacak değildir. Bu operasyonlar durmayacağı gibi şiddetini artırarak devam edecektir. Terör unsurları tamamen bitene kadar da sürecek bu harekatlar. Bundan sonraki süreçte sözde üst düzey idareciler hedefte olacaktır. Onlar da bunun farkında.”