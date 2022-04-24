Gizli israf! Kapatıldıklarında dahi elektrik yakmaya devam eden 5 cihaz

Evlerimizde neredeyse hemen her cihaz fişe takılı halde. Televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, şarj cihazları…

Bu cihazların neredeyse hepsi kapalı veya bekleme (stand-by) konumunda. Ancak onları şu anda kullanmıyor olmamız elektrik harcanmadığı anlamına gelmiyor.

Fişe takılı bekleyen elektronik ürünler tüketimi artırıyor

Özellikle telefon, tablet, akıllı saat gibi çok kullanılan cihazları düşünecek olursak, bunun için şarj aletlerinin herhangi bir cihaza bağlı olup olmaması da fark etmiyor.

Evinizde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünler hatırı sayılır miktarda elektrik tüketiyor.

Televizyon, ütü, saç kurutma makinesi özellikle de fişe boş yere takılan şarj adaptörleri bile cebinizden yılda yüzlerce liranın çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle işiniz bittiğinde fişi prizden çıkarmak en doğru seçenek.

Uzmanlar, ülkemizde tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 25’inin evlerde tüketildiğini, bununla ilgili de son yılarda gerek çalışan cihazların enerji sarfiyatı, gerekse prizde bırakılan cihazların o anda tükettikleri elektrik hakkında limit değerler getirildiğini söylüyor.

Şu anki çalışmalar, yüzde 5’lik bir tüketimin prizlerde bırakılan cihazlardan kaynaklandığını gösteriyor.

Enerji tüketiminin gittikçe arttığı günümüzde artık evimizde onlarca elektrikli alet bulunmaktadır. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon ve daha onlarca farklı cihazın fişi, cihazlar kapalıyken de prize takılı kalıyor. Evinde elektrik tüketmeyen bir birey neredeyse yok denecek seviyelerdedir. Tüketim esnasında sürekli prizde takılı alet ve cihazlar kullanılmadığı halde enerji harcamaktadır.

Kapatıldıklarında Dahi Elektrik Yakmaya Devam Eden 5 Cihaz

Telefonlarımızı şarj ettikten sonra genel olarak prizde bırakırız. Telefon, şarj aletine bağlı olmasa bile prizde takılı olduğu sürece elektrik harcamaya devam eder. Telefonlarınızı şarj ettikten sonra prizden çıkartmayı ihmal etmeyin!

Zamanlayıcılı Cihazlar (Mikrodalga, Fırın)

Zamanlayıcı fırınlar ve mikrodalgalar, en çok açık unutulan teknolojik aletlerin başında geliyor. Bu aletler günde 108 watt gibi büyük bir bir elektrik harcamaktadır. Yemeklerinizi pişirdikten sonra fırınınızı kapatmayı unutmayın!

Bilgisayarlar

Hemen her gün saatlerce kullanılan bilgisayarlar kapatılsa dahil elektrik tüketmeye devam ederler. Bilgisayarlarınızı tamamen kapatıp, fişini çekerseniz elektrik tüketiminizden yıllık bazda hatrı sayılır tasarruflar sağlayabilirsiniz.

Televizyonlar

Televizyonu, kumandasından ya da ekranından kapattığımızı düşünsek de aslında uyku moduna alıyoruz. Televizyon arka taraftan çalışarak, enerji tüketmeye devam eder ve günde 24 watt enerji tüketir.

Dijital Uydu Alıcıları

Televizyonu kapattıktan sonra uydu alıcıları bir çok insanın aklına gelmez. Ancak uydu alıcıları hemen hemen televizyon kadar enerji tüketir. Günlük 22 watt enerji kullanan dijital uydu alıcınızın fişini çekmeyi unutmayın.