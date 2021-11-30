Gizli belgeler sızdırıldı: ABD'den Suriye'de insanlık suçu! Binlerce insanı katletti

Katil ABD'nin Savunma Bakanlığının, 18 Mart 2019'da Suriye'nin Baghuz kasabasında düzenlenen ve sivillerin öldürüldüğü hava saldırısına yönelik dün inceleme talimatı verdikleri açıklaması, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'de sivillere yönelik işlediği diğer suçları akıllara getirdi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle 23 Eylül 2014'te Suriye'ye askeri müdahale başlatan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, sahada terör örgütü YPG/PKK ile ortak hareket ederek okul, cami ve pek çok sivil yaşam alanını bombaladı.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) 23 Eylül 2020 tarihli raporunda, 23 Eylül 2014'ten itibaren ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin terörle mücadele bahanesiyle 3 binden fazla sivili katlettiği bilgisine yer verildi.

Ağın raporuna göre, koalisyon güçlerince 6 yılda en az 172 (bir saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği olay) katliamın işlendiği kaydedildi.

Koalisyon güçleri, söz konusu sürede okul, sağlık merkezi, cami ve çarşıların yer aldığı sivil yaşam merkezilerine 180'den fazla saldırı yaptı.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon saldırılarında Deyrizor, Rakka ve Haseke ilinde 500 binden fazla sivil göç ederek evsiz kaldı.

Suriye'de, 2019'da DEAŞ'a karşı zafer elde ettiklerini ilan eden ABD yönetimi, örgütün çekildiği bölgelerin yönetimini ise sahada ortak hareket ettiği terör örgütü YPG/PKK'ya bıraktı.

Geride kalan sürede ise DEAŞ'ın daha önce alıkoyduğu sivillerin akıbeti henüz bilinmezken, ABD ve koalisyon güçleri, öldürdükleri veya evlerini bombaladıkları sivillere tazminat dahi ödemedi.

Katil ABD'nin bazı katliamları!

AA muhabiri, SNHR raporlarına yansıyan ABD ve öncülük ettiği DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin işlediği bazı saldırıları derledi.

Koalisyon güçlerinin Halep'in doğu kırsalında Bi'r köyüne, 1 Mayıs 2015'te düzenlediği hava saldırısında 31'i çocuk, 19'u kadın 64 sivil yaşamını yitirdi.

Halep'in kuzey kırsalındaki Kelcibrin köyüne, 27 Mayıs 2016'da yapılan saldırıda 14'ü çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 28 sivil hayatını kaybetti.

Münbiç'in Tuhar köyünde, 19 Temmuz 2016'da sivil evlerini hedef alan koalisyon bombardımanında 59'u çocuk, 27'si kadın 98 sivil yaşamını yitirdi.

Halep'in Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesine, 28 Temmuz 2016'da düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk, biri kadın 22 sivil öldü.

Halep Cine köyünde 16 Mart 2017'de namaz sırasında camiyi hedef alan koalisyon güçleri, 60 sivili öldürdü.

Rakka'ya yoğunlaşan koalisyon güçleri, 21 Mart 2017'de Rakka'nın batı kırsalındaki Mansura beldesini hedef alarak 19'u çocuk, 8'i kadın 42 sivili öldürdü.

Koalisyon güçlerinin ertesi gün yine Rakka'nın batısındaki Tabka ilçesine yaptığı saldırıda 13'ü çocuk, 7'si kadın 49 sivil hayatını kaybetti.

Rakka kent merkezinde, 25 Eylül 2017'de sığınmacıların kaldığı binaya yapılan bombardımanda 16'sı çocuk, 10'u kadın toplam 32 sivil can verdi.

Deyrizor'un doğusundaki Bahra köyünü, 4 Şubat 2018'de hedef alan koalisyon güçleri, 21'i çocuk, 13'ü kadın toplam 40 sivili katletti.

Haseke'nin güneyindeki Tel Ceyir köyüne 1 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen saldırıda da 16'sı çocuk, 7'si kadın toplam 26 sivil öldü.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıları 2018'in sonuna doğru Deyrizor kırsalına yoğunlaşırken, 15 Kasım 2018'de Deyrizor'un doğusundaki Suse beldesine yapılan saldırıda 14'ü çocuk, 1'i kadın 18 sivil yaşamını yitirdi.

ABD basını ortaya çıkardı

New York Times gazetesinde 14 Kasım'da yer alan haberde, ABD Hava Kuvvetlerinin, 18 Mart 2019'da Suriye'nin Baghuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu hedef aldığı bildirilmişti.

Haberde, ABD'nin insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil gruba F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırı düzenlendiği, saldırıda 2 tondan fazla bomba kullanılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olunduğu aktarılmıştı.

Gazetenin, gizli belgeleri incelemesi ve ismi gizli tutulan yetkililerle yaptığı görüşmeler üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) saldırıyı ilk kez kabul etmiş ve 80 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Haberde, Komutanlığın, söz konusu saldırıda 16 DEAŞ militanı ile 4 sivilin öldürüldüğünü, diğer 60 kişiyle ilgili olarak da örgütün kontrolündeki bölgelerde kadın ve çocukların bazen silaha sarılmaları nedeniyle sivil olup olmadıklarının net anlaşılmadığını iddia ettiği belirtilmişti.