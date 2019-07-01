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‘Gizemli yol’a yoğun ilgi! ‘İnanamamıştı, yaşayınca heyecanlandı’

Erzurum'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan yolda yer alan 200 metrelik 'gizemli yol' yoğun ilgi görüyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:56
‘Gizemli yol’a yoğun ilgi! ‘İnanamamıştı, yaşayınca heyecanlandı’

Erzurum'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan yolda yer alan 200 metrelik 'gizemli yol' ilgi görüyor. Yolun başında kontağı kapatılan otomobillerin yokuş yukarı çıkmasına tanık olunduğunu duyanlar, buraya gelip, deneme yapıyor.

Kentte özellikle hafta sonları yaklaşık 200 metrelik yolda araçlarıyla olacaklara tanıklık etmek isteyenler, bölgede zaman zaman yer bulmakta güçlük çekiyor. Belediye tarafından 'Gizemli yol başlangıcı' yazılı tabelanın yanındaki diğer tabelada ise '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.

'Herkes gibi biz de şaşırdık'

'Gizemli yol'u görmek için Diyarbakır'dan geldiğini aktaran Semra Çetin, "Böyle bir yol var, dendi biz de geldik; ama şaşırdık ve anlam veremedik. Neye bağlayacağımızı da çözemedik. Metalik bir şey mi var aşağıda yoksa göz yanılması mı, bilemedik. Herkes gibi biz de şaşırdık. Bizim için gerçekten ilginç bir deneyim oldu. Bazı arkadaşlarımız buna inanmamıştı. Birebir olayı yaşayınca çok heyecanlandılar. Elbet burası için bir bilimsel açıklaması vardır. O açıklamanın da buraya yazılması lazım. Okuyup, bilinçlenmek isterdik" diye konuştu.

Bazı kişiler ise yola su dökerek ya da top bırakarak, eğitimin ne tarafa doğru olduğunu çözmeye çalıştı.

ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü enerji sahası öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, 2008 yılında, su terazisi ile yaptığı deneyden sonra "Manyetik bir alan ya da keramet söz konusu değil. Tamamen göz yanılması. Yokuş yukarı gibi gözüküyor; ama rampa aşağı bir yol" demişti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:56
  1. Diyarbakır
  2. Erzurum
  3. Palandöken Dağları
  4. Abdurrahman Gazi Türbesi
  5. gizemli yol
  6. ABD
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  • İbrahim Alkılıç İbrahim Alkılıç 1 sa önce
    Hadi ordan, Göz yanılması imiş! Materyalistler işte böyle.Sofesteiler gibi; Bir adım sonrasında ben yokum, dünya yok, kainat yok diyebilecek kadar aptallaşıyorlar.

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