Gizemli yaratık paniği! Bir hafta içerisinde iki kez gelip iki ayrı saldırı düzenledi! Yetkililer peşine düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde gizemli yaratık paniği yaşanıyor. Suwannee Mahallesi'nde bir haftada iki saldırı düzenledikten sonra ortadan kaybolan yaratık, ekipleri de harekete geçirdi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Suwannee Mahallesi'nde son günlerde ilginç olaylar yaşanıyor. Yerel basın tarafından aktarılan bilgilere göre mahallede görülen ve tüyleri diken diken olan kedi benzeri bir canlı vatandaşlara iki kez saldırı düzenledikten sonra ortadan kayboldu.

Yetkililer harekete geçti

Saldırının ardından yetkililer acil olarak harekete geçeren yaratığın peşine düştü. Yapılan detaylı araştırmanın ardından yaratık hakkındaki bilgiler de ele geçirildi. Polis tarafından yapılan değerlendirmeye göre yaratığın aslında evden kaçan ve sokakta saldırganlaşan bir evcil kedi olduğu ifade edildi.



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