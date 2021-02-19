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Dünya Gizemli monoliti büyücüler yaptı diyerek yaktılar
Dünya

Gizemli monoliti büyücüler yaptı diyerek yaktılar

Kongo'nun başkenti Kinşasa'da ortaya çıkan gizemli monolit büyücülerin yaptığı gerekçesiyle halk tarafından ateşe verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 05:36:00 -
Gizemli monoliti büyücüler yaptı diyerek yaktılar

Dünyanın farklı yerlerinde gizemli şekilde ortaya çıkan ve kaybolan metal blok (monolit), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da da ortaya çıktı.

KDC’nin başkentinde yeniden ortaya çıkan gizemli monolit halk tarafından yakıldı.

Büyücülerin gönderdiğini iddia ettiler

Başkent sakinlerinin başta büyük ilgi gösterdikleri monoliti büyücülerin gönderdiği iddiası üzerine ateşe verdikleri belirtildi.

Gizemli şekilde ABD ve Romanya’da da ortaya çıkan, ardından da kaybolan monolitlerin son örneklerinden biri Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada toprağa saplı halde bulunmuştu.

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