Gizemli iyilik! Hayırsever 30 depremzedenin 80 bin liralık borcunu sildi

Hatay’da yürekleri ısıtan bir iyilik hikayesi yaşandı. Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde bulunan Hösem Market isimli işletmeye gelen hayırsever, bakkala borcu olan 30 depremzedenin 80 bin TL’lik borcunu ödeyerek borç defterini yaktı. İsmini açıklamayan ve borçları ödeyerek bakkaldan ayrılan hayırsever davranışıyla takdir toplarken, borçlu vatandaşların ve esnafın yüzünü güldürdü.

“Fiyatını sordu ve defteri satın aldı”

Oğluna ait işletmede olduğu esnada gizemli hayırseverin mahallelinin borcunu ödediğini söyleyen Bilgehan Karaca, "Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde marketçilik yapıyoruz. Burası oğlumun iş yeri, dün akşam ben dükkandayken bir abimiz geldi ve veresiye defterini sordu. Veresiye defterini bana satarmısın dedi, ben de satarız dedim. Fiyatını sordu ve defteri satın aldı. Yaklaşık 30 kişinin borcu vardı, 80 bin fiyat verdik ve hepsini ödedi. Defteri yaktı, parasını hesabımıza ödedi. Herhangi bir isim vermeden gitti" dedi.