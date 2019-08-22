0553 313 94 23

Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi

Antalya’da gizli hayırsever, bir marketin veresiye defterindeki tüm borçları ödedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:46
Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi

Antalya’da gizli hayırsever, bir marketin veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Market sahibi, mahalle sakinlerinin borcunun ödendiğini astığı pankart ile duyurdu.


Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde hayırsever bir vatandaş, Osmanlı döneminde özellikle Ramazan ayında zenginler tarafından yoksulların esnafa olan borçlarının ödenmesine dayanan "zimem defteri" geleneğini yaşattı. Gizemli hayırsever, Soğuksu Mahallesi’ndeki bir markete gelerek, veresiye defterinde ödeme güçlüğü çeken yaklaşık 200 kişinin on bin liranın üzerindeki borcunu ödeyerek mahallelinin yüzünü güldürdü.


Market sahibi eski kaptan Osman Cengiz, 5 yıldır oğlunun işlettiği marketin veresiye usulü çalıştığını söyledi. "Veresiye olmadan olmuyor, komşuları kıramıyorsun" diyen Cengiz, özellikle gençlerin geldiğini belirtti.



"Birkaç defter attık zaten"


Daha öncesinde birkaç veresiye defteri attıklarını dile getiren Cengiz, "Biz zorlanıyorduk ama ne yapabilirsiniz. Bazı husumetler de oldu ama biz de buranın yerlisiyiz. Örneğin bir kadın gelip akşam iki ekmek istediğinde nasıl ’hayır’ diyebilirsiniz. Mahalle sever, bize herkes gelir sağ olsun" şeklinde konuştu.


Antalya Taraftarlar Derneğinden bir arkadaşı olduğunu belirten Cengiz, "Arkadaşımın da borçlardan haberi vardı, bir hayırseverin borçları ödemek istediğini söyledi. Ne kadar borç olduğunu söyledik, kendisi de gönderdi. Borcu olan vatandaşlar elbette sevindi, kimisi ’keşke daha fazla alışveriş yapsaydı’ diye gülümsetti" diye konuştu.


Yakında düğünleri olduğunu söyleyen Cengiz, borcun miktarının değil, duyarlı olunmasının önemli olduğunu dile getirerek hayırsevere teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk şirketten Rusya’ya 2 otel yatırımı
    1. Türk şirketten Rusya’ya 2 otel yatırımı
    2. Dere Islahı Projesi Çalışmaları Başladı
    3. Fenerbahçe’de Başakşehir mesaisi..
    4. Sel sonrası dükkanlarda temizlik..
    5. İş adamı Kutlu Özdemir: “Konut kredisi..
    6. Manavgat’ta traktör uçuruma devrildi:..
    7. Başkan Büyükgöz, eğitimde personelini..
    8. Malazgirt Zaferi Kutlamaları KKTC’den..
    9. Ordu’da elektrik akımına kapılarak..
    10. Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı
    11. Çocuklarınızın sağlığı için bu hususa..
    12. Ricardo Quaresma Beşiktaş'tan..
    13. KKTC Başbakanı Ersin Tatar Türkiye'de
    14. Midyat'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    15. Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    16. Açıklama geldi! Falcao Galatasaray'a...
    17. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü..
    18. Eskişehir’in yeni Başsavcısı İrcal’dan..
    19. Doğu ve Güneydoğu Ligi Gaziantep’te..
    20. Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı
    21. Afyonkarahisar’da görevinde 25 yılını..
    22. Kayyım atamaları sonrası HDP'li..
    23. Midyat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    24. Gizemli hayırsever mahallenin tüm..
    25. Sol medya yalan haberlerle algı..
    26. Geleceğin mühendisleri Bilecik’te..
    27. Bakan Soylu: “Yıl başından beri 80 bin..
    28. Menemenspor'a isim sponsoru
    29. Suluova mevsim çiçekleriyle süslendi
    30. Erzurumspor bağış kampanyası ne kadar..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal