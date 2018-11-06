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Gizem'in hayatını kaybettiği kazada önemli gelişme!

Hemşire Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü ve nişanlısı hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 seneye kadar hapis istemiyle dava açıldı.

06 Kasım 2018 Salı 14:04
Gizem'in hayatını kaybettiği kazada önemli gelişme!

Maltepe’de işe gitmek için minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan Merve Köstereli(27) ve nişanlısı Tunç Öcal(31) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki arkadaşıyla birlikte bir mekana eğlenmek amaçlı giden Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın mekanda alkol aldıkları ve Anadolu Yakası’na doğru yola çıktıkları ve aralarında ayrılma konusunda tartışma yaşandığı anlatıldı. Tartışma sırasında Tunç Öcal’ın direksiyona müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği, Merve Köstereli’nin ise dikkatini yola vermediğinden direksiyon hakimiyetini kaybederek Gizem Altunoğlu’na çarptığı belirtildi. Kazada Gizem Berfu Altunoğlu’nun hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan şüphelilerin arkadaşı Zeynep Karlı Aşık’ın da yaralandığı kaydedildi.

Müşteki Zeynep Karlı Aşık beyanında, şüphelilerin aralarında tartışmaya başladıklarını bu sırada Tunç Öcal’ın direksiyona hamle yaptığını ve aracın yoldan çıkarak kazanın meydana geldiğini söyleyerek şüphelilerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

15 yıla kadar hapisleri istendi

İddianamede, tutuklu şüpheliler Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Önümüzdeki günlerde şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:04
  1. Gizem Berfu Altunoğlu

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